O Flamengo decide na noite desta quarta-feira (28), no Maracanã, o título da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle (Equador). O Rubro-Negro carioca contará com a torcida a seu favor para reverter a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, em Quito, no último dia 21. Para levantar a taça pela segunda vez na história do clube - a primeira foi em 2020 - os cariocas terão de vencer por dois gols de diferença ou mais. Se o Fla devolver o placar de 1 a 0, a partida irá para a prorrogação. Se persistir o empate, a decisão será nas penalidades. O jogo, a partir das 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de notícias com Bruno Mendes.

O time ainda não conquistou nenhum título neste início de temporada. A equipe comandada técnico português Vítor Pereira deixou escapar a taça da Supercopa do Brasil em janeiro, ao perder a final para o Palmeiras. No mês seguinte, o Rubro-Negro parou na semifinal do Mundial de Clubes ao perder por 3 a 2para o Al-Hilal (Arábia Saudita) e terminou na terceira colocação. O zagueiro Rodrigo caio reconhece a fase difícil, mas acredita que diante da torcida o time pode finalmente conquistar o primeiro título do ano.

"É uma torcida que nos empolga a todo instante e é o que a gente precisa. A gente não vive nossos melhores momentos, mas é nessa hora que eles virão. É no momento que a gente está desacreditado que o Flamengo volta. Foi o que aconteceu ano passado contra o Atlético-MG. Nós e a torcida acreditávamos, e depois o ano mudou completamente. É uma mudança de chave.", afirmou o jogador durante coletiva.

O Flamengo deve ir a campo esta noite com Santos; Fabrício Bruno, David Luiz, Airton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Éverton Ribeiro, Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

