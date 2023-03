SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O voto de Tite no prêmio The Best causou bastante polêmica, pois ele escolheu Neymar como melhor do mundo.

Tite votou em Neymar como melhor do mundo duas vezes durante os seis anos em que comandou a seleção. Em 2020, ele também achou que o atacante merecia o prêmio.

Confira os votos do treinador desde que assumiu o comando da seleção:

- 2016 - 1º CR7, 2º Neymar e 3º Griezmann

- 2017 - 1º CR7, 2º Neymar e 3º Messi

- 2018 - 1º Modric, 2º Salah e 3º CR7

- 2019 - 1º Van Dijk, 2º Lionel Messi e 3º Sadio Mané

- 2020 - 1º Neymar, 2º Lewandowski e 3º De Bruyne

- 2021 - 1º Lewandowski, 2º Salah e 3º Benzema

- 2022 - 1º Neymar, 2º Messi e 3º Mbappé

Messi foi escolhido como melhor jogador do mundo nesta edição do The Best, que aconteceu nesta segunda-feira (27) na Salle Playel, em Paris.

Neymar e Vinícius Júnior foram os únicos brasileiros citados no ranking e ficaram em 9º (13 pontos) e 11º lugar (10 pontos), respectivamente.

A lista com os votos dados pelos capitães e técnicos das seleções, e principais jornalistas do mundo, foi divulgada pela Fifa após o final da premiação e tem causado bastante repercussão.