SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rony, atacante do Palmeiras, admitiu que esperava estar entre os indicados ao Prêmio Puskás. Em entrevista, nesta terça-feira (28), ao podcast do Paulistão, ele não escondeu a expectativa ser o autor de um dos gols mais bonitos de 2022.

Ele marcou dois de bicicleta na temporada. O primeiro foi contra o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores, e o segundo sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

"Sim, eu fiquei na expectativa [de ser indicado ao Puskás], porque você vê muita gente comentando. Eu vivi essa expectitiva, porque tinha muita gente falando [sobre a possibilidade], muitos jogadores falando, então, lógico que você fica nessa expectativa", disse o atacante.

O vencedor do Puskás foi Marcin Oleksy. Rony sequer ficou entre os finalistas ao prêmio.

"Depois que saiu a lista dos nome (indicados) e eu vi que não estava... Isso faz parte. O mais importante é que eu fiz o mais difícil, que era fazer o gol. Depois disso, nada mais para mim interessava. Se ia ganhar (o Puskás) ou não, o importante era mostrar para as pessoas que, se alguém quer fazer alguma coisa, ela pode fazer", afirmou Rony.

Em 2023, Rony divide a artilharia do Palmeiras com Raphael Veiga. Ambos com cinco gol, mas o camisa 10 marcou todos no Campeonato Paulista, enquanto o meia tem dois pela Supercopa do Brasil.