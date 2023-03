ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Artilheiro do Sul-Americano sub-20 conquistado pela seleção brasileira, Vitor Roque fez 18 anos nesta terça (28) e dá o que falar no futebol europeu. Em entrevista ao jornal espanhol "Sport", a joia do Athletico-PR afirmou que se vê parecido com Luis Suárez e se inspira no atacante Grêmio.

"É um cara batalhador, boa finalização, não desiste nunca. Então acho que temos várias características semelhantes. Fez muito sucesso no Barcelona, me inspira muito para ter o mesmo sucesso que ele teve", disse o jogador.

Questionado se o encontro com Suárez no futebol brasileiro será um momento especial para ele, Vitor Roque disse que sim e revelou o desejo de trocar camisas com o atacante do Grêmio.

"Sempre acompanhei pela TV, pelo videogame, então vai ser um jogo especial e espero poder trocar de camisa com ele", afirmou o atacante do Athletico-PR.

Vitor Roque disse ainda que tem como referência Neymar e Cristiano Ronaldo entre os atacantes do futebol mundial. Nas últimas semanas, o jovem do Athletico-PR tem sido especulado no Barcelona pela imprensa catalã.