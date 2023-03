SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O COI (Comitê Olímpico Internacional) anunciou nesta quarta-feira (1º) que as Olimpíadas de eSports estão confirmadas para junho deste ano. O evento vai ocorrer em Cingapura.

O QUE ACONTECEU?

Jogadores de todo o mundo poderão participar de rodadas de qualificação. Os finalistas se encararam ao vivo e presencialmente e, quem vencer, estará apto a disputar as Finais Olímpicas de eSports, entre 22 e 25 de junho.

Inicialmente, foram confirmados jogos voltados a nove esportes:

Tiro com arco

Beisebol

Xadrez

Ciclismo

Dança

Motorsport

Vela

Taekwondo

Tênis

As finais serão transmitidas por meio das redes sociais do COI e do site das Olimpíadas. Em 2021, mais de 250 mil participantes de 100 diferentes países fizeram parte da competição. A expectativa do COI é que, em 2023, esse número mais que dobre.

O DEBATE SOBRE ESPORTS

O anúncio ocorre em meio à polêmica em torno dos esportes eletrônicos. Afinal, são ou não são esportes? A ministra do Esporte, Ana Moser, acredita que não e considera parte da indústria de entretenimento. O COI tem outra visão.

O programa completo e os detalhes de como adquirir ingressos para a Semana Olímpica de eSports 2023 serão divulgados em abril.