SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A família de Just Fontaine informou nesta quarta-feira (1º) que o ex-jogador morreu aos 89 anos. Defendendo a seleção da França, ele alcançou um recorde das Copas do Mundo quase inquebrável: o atacante marcou 13 gols numa única edição, em 1958, na Suécia, em campanha dos Bleus rumo ao terceiro lugar.

Com apenas seis jogos disputados, ele está empatado na quarta posição entre os maiores artilheiros da história do torneio. Todos ao redor de Fontaine no ranking participaram de, ao menos, duas Copas do Mundo. Por que o francês teve uma das melhores performances individuais da história e nunca mais voltou ao Mundial?

APOSENTADORIA PRECOCE

Fontaine não foi apenas uma história de Copa do Mundo. Nascido no Marrocos, ele iniciou carreira no USM Casablanca e se transferiu à França em 1953. Conquistou uma liga nacional com o Nice e três com o Reims, sendo protagonista também em campanha do vice-campeonato europeu de 1958/59.

As lesões abreviaram uma carreira promissora. O jogador sofreu fratura em dois ossos da perna numa partida em 1960. Depois da contusão, nunca mais vestiu a camisa da seleção francesa.

Em 1962, aos 28 anos, Fontaine fez sua última partida vestindo a camisa do Reims. Ele havia jogado apenas 16 jogos nas últimas duas temporadas e optou por encerrar a carreira.

Sem Fontaine, a França demorou para voltar a ter sucesso numa Copa do Mundo. A seleção sequer foi para o Mundial de 1962, e só voltou a passar da fase de grupos em 1982. O Reims também sofreu com a ausência de seu centroavante. Após a aposentadoria do jogador, nunca mais venceu a liga nacional.

ALGUÉM JÁ CHEGOU PERTO DOS 13 GOLS DE FONTAINE?

Não. Desde a Copa de 1958, a marca de dígitos duplos na artilharia de uma Copa só foi alcançada por Gerd Müller, em 1970. O centroavante alemão marcou dez vezes. Com os quatro tentos anotados em 1974, ultrapassou Fontaine na contagem geral.

O segundo jogador que mais marcou gols numa Copa veio antes de Fontaine. Sándor Kocsis, artilheiro da histórica Hungria de 1954, marcou 11 em cinco jogos. A média de gols por jogo é inclusive superior à de Fontaine (2,20 contra 2,17).