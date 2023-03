SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Karim Benzema alfinetou o The Best ao exaltar os próprios feitos no Instragram.

O atacante francês compartilhou um post de outro usuário da rede social com os números do camisa 9 em 2021 e 2022.

Benzema ficou em terceiro na premiação da Fifa, atrás do vencedor Messi e de Mbappé.

Após a postagem do francês, Messi postou duas imagens com a taça da Copa do Mundo. Ele foi campeão no Qatar com a seleção argentina.

BENZEMA VENCEU A BOLA DE OURO

O jogador do Real Madrid venceu a Bola de Ouro, dada pela revista France Football, no ano passado.

Ele comandou o time espanhol na conquista da Liga dos Campeões. Benzema foi o artilheiro da competição e eleito o melhor jogador da Europa.