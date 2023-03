SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio anunciou nesta quarta-feira (1º) a plataforma de apostas Esportes da Sorte como seu novo patrocinador. A empresa irá ajudar com os custos financeiros do atacante Luis Suárez.

O contrato será de três anos, até março de 2026, e contemplará a exposição da marca no peito frontal da camisa e na parte posterior do shorts.

A CHEGADA DE SUÁREZ

Luis Suárez assinou por dois anos com o Grêmio. Sua chegada se deu em parceria com investidores, que ajudam a suportar o custo elevado do atleta.

A chegada do uruguaio se deu com um trabalho envolvendo agentes estrangeiros e uma empresa gaúcha que investe alto no interior do Estado: a ML3 Football.

A estreia com a nova logomarca já acontece na noite desta quarta diante do Campinense, no estádio Mané Garrincha, pela Copa do Brasil.

ESPORTES DA SORTE PATROCINA O BBB

No futebol, o Esportes da Sorte patrocina oito clubes (ABC, América-RN, Bahia, Goiás, Novorizontino, Guarani-SP, Vila Nova-GO e Londrina), além de ter alguns atletas como embaixadores, como Matheus Cunha e João Gomes, do Wolverhampton-ING, e Rodinei, do Olympiacos-GRE.

Também patrocina o time de e-Sports do Flamengo e, recentemente, fechou parceria com a Copa São Paulo, o Campeonato Paulista e o Gaúcho Série A2.

O Esportes da Sorte também investe em entretenimento, com parcerias com o ator e influenciador digital Carlinhos Maia, com o surfista Pedro Scooby, a influenciadora Virginia e o cantor Zé Felipe. Também é anunciante em competições FIFA na Cazé TV, do youtuber Casimiro Miguel.

A empresa mantém comerciais e divulgação em canais esportivos como SporTV, também da Globo, e é parceira de alguns eventos importantes, entre eles o Carnaval de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Salvador e Recife.

Neste ano, a plataforma passou a ser patrocinadora oficial do Big Brother Brasil, sendo a primeira e única casa de apostas a estar vinculada ao programa.