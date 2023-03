SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogadores do Flamengo saíram em defesa do técnico Vítor Pereira após a perda do título na Recopa Sul-Americana.

Fabrício Bruno diz que falta tempo ao treinador: "Ele se apresentou dia 2 (de janeiro) com a gente. Foram decisões atrás de decisões. É difícil treinar, joga hoje, poupa amanhã, joga de novo. Não tem tempo para implementar aquilo que ele acredita."

Everton Ribeiro mostra apoio ao português: "Nem sempre as coisas saem como a gente deseja. Três chances de títulos que deixamos passar. Vamos trabalhar em dobro. Vamos dar apoio para o Vitor. Também está se ambientando e está procurando a melhor a equipe. Vamos dar suporte para ele."

Ayrton Lucas aposta no trabalho do técnico: "O Vítor é um cara que passa bastante coisa para nós. Só trabalho vai mudar tudo isso. A gente tem que lamentar, mas não só na parte tática. Temos que buscar isso tudo daqui para frente em união e vontade porque a temporada está apenas começando."

Arrascaeta chama responsabilidade: "A gente tem trabalhado muito bem. Às vezes, um time encaixa mais rápido que outro. A gente está entendendo o que ele quer. Então, cabe a todos nós ter a responsabilidade de melhorar."

