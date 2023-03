SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O novo gramado do Morumbi está plantado em uma fazenda em Tremembé, munício a cerca de 150km da capital paulista. A grama será plantada após a série de shows da banda britânica Coldplay neste mês. O custo da troca do campo será de apenas cerca de 4% em relação ao que o São Paulo irá arrecadar.

O QUE ACONTECEU

O novo gramado do Morumbi custou ao clube na casa dos R$ 500 mil. A série de shows do Coldplay irá render ao clube em torno de R$ 6 milhões, além de porcentagens de consumo de bebidas e comidas durante os concertos.

A grama plantada na fazenda virá em cerca de 620 rolos para o estádio. A logística deve envolver quatro caminhões e o replantio precisa ser feito dentro de um espaço de 12 horas.

Na melhor das hipóteses, o clube terá cerca de dez dias para aprontar o gramado em caso de final. A estrutura dos shows deve ser desmontada até dia 21 de março e a ideia é que o plantio seja feito entre os dias 23 e 26 -antes, uma máquina será usada para arar o solo. As finais estão marcadas para 2 e 9 de abril.

E O GRAMADO ANTIGO?

O time tricolor removeu o gramado do estádio para reaproveitá-lo em Cotia. A grama não aguentaria o público que o local irá receber para os shows e o clube encontrou essa maneira de não jogá-la fora.

O São Paulo alugou o Morumbi para seis shows do Coldplay neste mês. A banda britânica tocaria no Allianz Parque, mas acabou adiando sua turnê e houve a mudança de local.

O clube ainda não sabe onde mandará os jogos do mata-mata do Paulista caso tenha direito a jogar em casa. A equipe está empatada em pontos com o Água Santa e a última rodada definirá quem ficará na liderança e terá a vantagem do mando de campo.