SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Martinelli marcou dois, e o Arsenal goleou o Everton, nesta quarta-feira (1º), por 4 a 0, no Emirates Stadium, em jogo atrasado pela sétima rodada do Campeonato Inglês. Saka e Odegaard também marcaram para os Gunners.

O time de Mikel Arteta demorou para embalar. Diante de um fechado Everton, o Arsenal só chegou aos gols no fim do primeiro tempo. Martinelli, porém, comandou a vitória dos Gunners em casa.

O Arsenal abriu cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City com o resultado. Os Gunners chegaram a 60 pontos, contra 55 dos comandados de Pep Guardiola. Ambos os times têm 25 jogos.

O Arsenal volta a campo no sábado, às 12h (de Brasília), para encarar o Bournemouth. Já o Everton, que luta contra o rebaixamento, recebe o Brentford em mesmo dia e horário.

COMO FOI O JOGO

Precisando da vitória para respirar na ponta da Premier League, os Gunners ditaram o ritmo da partida, atacaram especialmente pelo lado esquerdo, mas pararam em um compacto adversário. O Everton, por sua vez, buscava contra-ataques para chegar ao gol de Ramsdale.

Muitos impedimentos e erros nas bolas longas. Sem conseguir chegar ao gol do Everton com a bola no chão, o Arsenal buscou lançamentos para seus pontas, mas esbarrou na linha de impedimento e na falta de precisão na hora do passe.

Os visitantes seguraram a pressão em grande parte da primeira etapa, mas viram os Gunners crescerem, aproveitarem os espaços e se instalarem no campo adversário. Quem aproveitou a pressão do Arsenal foi Gabriel Martinelli, que marcou dois.