SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United venceu o West Ham por 3 a 1 no final da tarde desta quarta-feira (1º), no Old Trafford, em partida válida pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Os gols do confronto foram marcados por Aguerd (contra), Garnacho e Fred, para os Red Devils, e Benrahma, para os Hammers.

Com o resultado, os comandados de Ten Hag avançam para a próxima fase da FA Cup. O United se junta a Brighton, Blackburn, Fulham, Manchester City, Grimsby e Bunrley, que também se classificaram.

O United não é derrotado em uma partida de FA Cup no Old Trafford desde 2015. De lá para cá, foram 14 triunfos e dois empates em 16 compromissos pela competição.

Agora, o Manchester aguarda o sorteio para saber quem irá enfrentar nas quartas de final da competição.

COMO FOI O JOGO

Em decisão de jogo único, as duas equipes entraram em campo querendo o resultado.

O primeiro tempo foi de equilíbrio e sem muita emoção. O United enfrentou dificuldades para furar o bloqueio defensivo do West Ham, que apostou nos contra-ataques.

A segunda etapa teve mais intensidade dos dois lados. Os Hammers conseguiram abrir o placar logo nos minutos inicias, o que levou o Manchester a ter que pressionar mais o time londrino, o que deu certo.