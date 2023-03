O Módulo 2 do Campeonato Mineiro já tem data de estreia: 29 de abril. Entre os jogos da rodada um clássico municipal promete agitar as arquibancadas do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. Tupi e Tupynambás se enfrentam na primeira rodada da competição no tradicional clássico "TUTU".

Para esse desafio que está por vir as equipes já começaram a se preparar. Confira agora as novidades que cada time já anunciou.

TUPI

Em dezembro de 2022, o Galo Carijó definiu a sua comissão técnica e Flávio Tinoco foi anunciado como o novo treinador do clube. Tinoco, pela primeira vez terá uma experiência no futebol mineiro. Com ele chegaram também o auxiliar técnico Léo Araújo, o Preparador Físico Alex Danelote e o fisioterapeuta Dr. Diego Magalhães.

Sobre o planejamento para o campeonato e montagem de elenco Tinoco relata.

"Dividimos o planejamento em duas partes, no primeiro momento conhecemos os atletas remanescentes , avaliamos atletas da cidade e integramos o sub-20, entramos agora no segundo momento que é de aquisição física, técnica, tática e competitiva já fazendo alguns amistosos preparatórios. Temos a formação do elenco bem avançada, alguns atletas ainda chegarão dos estaduais em andamento e deixaremos espaço para trazermos alguma carência notada no decorrer da competição".



FOTO: Thiago Castilho/Tupi F.C - Tupi já iniciou a preparação para o Campeonato Mineiro

O clube juiz-forano, até o momento, divulgou o seguintes jogadores.

Goleiros

Ésio Ricardo Silva Junior

Pedro Henrique Freitas do Rosário

Danilo Rodrigues Porto Pinheiro

Laterais



Wesley Claudio de Campos

Israel Laudelino de Lima

Elder David de Jesus

Zagueiros



Roberto da Costa Nascimento Júnior

André Ricardo de Oliveira Santos

Yann Motta Pinto

Juan Evangelista de Souza (se recupera de uma cirurgia no joelho)



Volantes

Rafael Augusto Borges

Gean Miller Guimarães Gomes

Marcos Vinícius Ribeiro Viana



Meio Campo



Jones da Silva Lopes

Kassio Micheli

Júnior Araújo de Souza



Atacantes



Marcos Vinicius Mendes Gomes

Fábio Ayres

Willy dos Santos

Muller Fernandes de Araújo

FOTO: Thiago Castilho/Tupi - Galo Carijó já iniciou a pré-temporada

O Tupi informou que sua única competição oficial em 2023 será o Campeonato Mineiro. De olho no acesso, o clube iniciou sua preparação no dia 06 de fevereiro. O Preparador Físico, Alex Danelote relatou como está sendo feito esse trabalho e como será durante a competição.

"Existe uma diferença na preparação antes e durante o campeonato, porém não em questão de exercícios e trabalhos, a preocupação é voltada para forma do controle de carga. A pré-temporada tem como objetivo a aquisição máxima das valências físicas de força, resistência e velocidade, é um período intenso que nos leva a fazer uma periodização muito bem estruturada para os jogadores não lesionarem. Já durante a temporada a busca é pela manutenção das valências pra conseguir desempenhar melhor nos jogos então a periodização muda um pouco" explicou Alex.

Sobre o clássico contra o Tupynambás que abre o campeonato, o primeiro em solo mineiro do comandante, Tinoco comenta.

"Clássico é sempre um jogo diferente, esperamos o apoio maciço da nossa torcida e que já consigamos por em prática boa parte dos conteúdos de preparação".

Em seu primeiro jogo treino nesta quarta (01), visando a preparação para o mineiro, o Tupi venceu o Spartano Futebol Clube por 2 a 1 com dois gols de Júnior Araújo. A partida aconteceu em Rodeiro e celebrou também os 100 anos do clube local.

TUPYNAMBÁS

Na contramão do Galo Carijó, o Baeta ainda não fechou o elenco do Campeonato Mineiro. Rafael Novaes, com passagens pelo Tupi, em 2021, e Villa Real, em 2022, foi anunciado como o novo técnico do clube. Sobre esse novo desafio, Novaes comenta.

"Estou em clube que tem uma história bacana e certamente poderemos fazer um grande trabalho com a ajuda de todos, diretoria, torcida, enfim, todo mundo".

FOTO: Redes Sociais - Rafael Novaes é o novo técnico do Tupynambás

O clássico "TUTU" não é uma novidade para Novaes, sobre o peso desse jogo Rafael relata.

"Clássico é diferente né? Eu já pude participar e não estávamos em um momento bacana, mesmo assim conseguimos. Com muita entrega, muita vontade, muita determinação mas foi bacana, foi foi legal e espero, por ser no primeiro jogo da competição, que possa ser um divisor de águas aí pro restante do campeonato. O futebol o juiz-forano vai respirar esse clássico até o dia 29. Muita especulação, muito disse me disse né? Mas a gente vai procurar trabalhar da nossa forma que é que fazer o nosso aí de boca fechada e tentar entregar o máximo dentro de campo", garante Novaes.

Com a montagem de elenco ainda no início, Rafael explica como vai ser essa pré-temporada.

"Nossa comissão já está com o macrociclo feito e só estamos ajustando alguns detalhes na montagem o elenco. Vamos começar dia 20 esse processo, na semana que vem começamos a observar alguns atletas que foram indicados e vamos ter trinta e nove dias de preparação e vamos aproveitar esse tempo para montar um time equilibrado, que respire o módulo 2, saiba jogar a competição, que erra pouco, com muita intensidade e que saiba o que quer na competição, não adianta nada você entrar por status, você tem que entrar focado e pensando no objetivo maior, que é subir" finaliza Rafael.

O Baeta também anunciou Leonardo Toledo como Preparador Físico do clube. Leonardo, teve sua primeira experiência no futebol profissional em 2022 no Villa Real. Sobre esse novo desafio o profissional relata.

"Me sinto muito feliz, honrado e ciente da responsabilidade que é vestir as cores de um clube centenário com imensa tradição como o Tupynambás".

Sobre a preparação para a competição, Leonardo comenta.

"A entrega profissional, o comprometimento e o compromisso se dá independente da instituição. A demanda do módulo 2 é maior, seja física, seja em volume de jogos, seja no nível qualitativo. Nossa preparação vai ser intensa desde o início aproveitando todo o tempo de preparação nessa pré-temporada já alinhando os conceitos físicos, aspectos físicos e mais os aspectos táticos impostos pela comissão técnica para otimizamos esse trabalho de preparação física desde o início", garante o profissional.

Até o momento, o Tupynambás anunciou um jogador. Trata-se do volante Guilherme Bernardes. Gui, que teve sua estreia no profissional em 2022, no Villa Real, agora integra a equipe do Baeta e vai reeditar a parceria com Rafael Novaes e Leonardo Toledo, ambos também com passagem pelo Villa Real em 2022.

O CAMINHO PARA A PRIMEIRA DIVISÃO.



A Federação Mineira de Futebol divulgou nesta quarta (01) a tabela do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Veja abaixo o caminho que Tupi e Tupynambás vão percorrer.

TUPI

Rodada 1 - 29/04 - Tupynambás x Tupi - 15h30 Estádio Municipal Radialista Mário Helênio

Rodada 2 - 06/05 - Tupi x Varginha - 16h Estádio Municipal Radialista Mário Helênio

Rodada 3 - 10/05 - Nacional Muriaé x Tupi - 20h Soares de Azevedo (Muriaé)

Rodada 4 - 13/05 - Tupi x Aymorés - 16h Estádio Municipal Radialista Mário Helênio

Rodada 5 - 20/05 - Uberlândia x Tupi - 16h Parque do Sabiá (Uberlândia)

Rodada 6 - 24/05 - Tupi x Boa Esporte - 20h Local a definir

Rodada 7 - 27/05 - União Luziense x Tupi - 19h Estádio Frimisa (Santa Luzia)

Rodada 8 - 03/06 - Tupi x North Esporte Clube - 16h Estádio Municipal Radialista Mário Helênio

Rodada 9 - 07/06 - Tupi x Betim - 20h Estádio Municipal Radialista Mário Helênio

Rodada 10 - 10/06 - Itabirito x Tupi - 15h30 Estádio Coronel Afonso de Moura Castro (Itabirito)

Rodada 11 - 17/06 - Tupi x URT - 15h Estádio Municipal Radialista Mário Helênio





TUPYNAMBÁS

Rodada 1 - 29/04 - Tupynambás x Tupi - 15h30 Estádio Municipal Radialista Mário Helênio

Rodada 2 - 06/05 - Aymorés x Tupynambás - 15h30 Afonso de Carvalho (Ubá)

Rodada 3 - 10/05 - Varginha x Tupynambás - 19h30 Dilzin Melo "Melão" (Varginha)

Rodada 4 - 14/05 - Tupynambás x Nacional Muriaé - 15h30 Estádio Municipal Radialista Mário Helênio

Rodada 5 - 20/05 - Tupynambás x Betim - 15h30 Local a definir

Rodada 6 - 24/05 - Itabirito x Tupynambás - 15h Estádio Coronel Afonso de Moura Castro (Itabirito)

Rodada 7 - 27/05 - Tupynambás x URT - 15h30 Local a definir

Rodada 8 - 03/06 - Uberlândia x Tupynambás - 16h Parque do Sabiá (Uberlândia)

Rodada 9 - 07/06 - Boa Esporte x Tupynambás - 20h Dilzin Melo "Melão" (Varginha)

Rodada 10 - 10/06 - Tupynambás x North Esporte Clube - 15h30 Estádio Municipal Radialista Mário Helênio

Rodada 11 - 17/06 - União Luziense x Tupynambás - 15h Estádio Frimisa (Santa Luzia)





Finalizando a primeira fase, onde todo mundo se enfrenta, os seis primeiros colocados se classificam para o Hexagonal Final que será disputado entre os dias 24 de junho e 12 de agosto, com todos se enfrentando novamente com jogos de ida e volta, totalizando 10 partidas. Os dois primeiros colocados do Hexagonal garantem a vaga na elite do futebol mineiro em 2024.