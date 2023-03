BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Ronaldo quer montar um time forte no Cruzeiro na temporada em que marca o retorno do clube à Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso a busca por um investidor. É apenas uma questão de tempo para que Ronaldo tenha um sócio na SAF do Cruzeiro. O Fenômeno é dono de 90% do futebol cruzeirense e está negociando 20% com Pedro Lourenço, empresário que é conselheiro do clube.

Diferentemente de Botafogo e Vasco, que também se transformaram em SAF e investiram bastante em reforços nos últimos meses, o Cruzeiro tem um projeto diferente. Ronaldo acredita na boa gestão e na eficiência para recolocar o clube mineiro na briga pelos títulos. No entanto, como a situação financeira da Raposa ainda é muito complicada, um exemplo disso é que parte dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2023 foi adiantada por gestões anteriores. Sem capacidade de investir pesado na busca por reforços, Ronaldo foi ao mercado em busca de um investidor.

A procura começou na temporada passada, antes mesmo de o Cruzeiro confirmar o acesso. O retorno à Primeira Divisão foi confirmado no fim de setembro, mas como a equipe comandada por Paulo Pezzolano liderava o torneio e tinha boa folga diante do quinto colocado, Ronaldo ofereceu 20% da SAF do Cruzeiro por um valor acima de R$ 100 milhões.

EXPECTATIVA POR REFORÇOS

O título da Série B do Campeonato Brasileiro não iludiu a direção do Cruzeiro. O elenco foi praticamente todo reformulado para 2023, com 15 contratações já realizadas e mais de 20 saídas confirmadas. No entanto, para disputar a Série A depois de três temporadas, a avaliação interna é de que ainda faltam algumas peças. É com o dinheiro do novo investidor que a Raposa vai ao mercado em busca de alguns nomes pedidos pelo técnico Paulo Pezzolano.

Entre os reforços contratados para 2023, 14 deles foram sem custos de aquisição para o clube celeste. O único que fez Ronaldo gastar foi o atacante Wesley, comprado junto ao Palmeiras por cerca de R$ 16 milhões.

PEDRINHO DISSE NÃO ANTES DE ACEITAR

O desejo de Ronaldo em contar com Pedrinho como um sócio na SAF do Cruzeiro é antigo. O empresário que é patrocinador do clube e em certos momentos agiu até mesmo como mecenas em gestões anteriores, chegou a recusar um convite feito por Ronaldo em 2022. Mas Pedro Lourenço considerou que ainda não era o momento de entrar de vez como dono de parte do futebol cruzeirense.

Apesar da primeira negativa, a relação entre Ronaldo e Pedrinho sempre foi boa. Inclusive, o empresário não colocou nenhum empecilho para deixar de ser patrocinador máster do Cruzeiro, possibilitando que o clube assinasse um acordo mais vantajoso. A marca da empresa de Pedrinho foi deslocada para outra parte da camisa celeste.