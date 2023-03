- Copa do Brasil: Botafogo arranca empate com Sergipe e se classifica

Não foi fácil, mas o Botafogo garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil após arrancar um empate de 1 a 1 com o Sergipe, na noite desta quinta-feira (2) na Arena Batistão, em Aracaju. Agora, na próxima etapa da competição, o Glorioso medirá forças com o Brasiliense.

Fim de jogo! ????



Com gol de Adryelson nos acréscimos, Botafogo empata com o Sergipe em 1 a 1 e avança na Copa do Brasil. #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/wYHpxgxa5m — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 3, 2023

O Glorioso teve uma atuação muito fraca, que desde os primeiros minutos deixou os seus torcedores muito preocupados. Já o Sergipe, claramente motivado pelo apoio de sua torcida, dominou a etapa inicial, e acabou abrindo o placar um pouco antes do intervalo. Aos 46, o lateral Augusto Potiguar cobrou falta com maestria para superar o goleiro Lucas Perri.

O Sergipe manteve o controle das ações no segundo tempo. Porém, o tempo passou e o time da casa perdeu o fôlego. Com isso, o Botafogo passou a pressionar em busca do empate, que veio apenas aos 54 minutos quando o zagueiro Adryelson desviou para o fundo do gol após cobrança de escanteio.

Outros resultados:

Iguatu 1 x 0 América-RN

Maringá 2 x 1 Sampaio Corrêa

