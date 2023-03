O Fortaleza goleou o Deportivo Maldonado (Uruguai) por 4 a 0, na noite desta quinta-feira (2) no estádio do Castelão, e se classificou para a terceira fase prévia da Copa Libertadores, a última antes da etapa de grupos. O próximo desafio do Tricolor do Pici na competição é o Cerro Porteño (Paraguai).

FIIIIIIIM DE PAPO NA ARENA CASTELÃO! O LAION GOLEIA O MALDONADO POR 4 A 0 E ESTÁ CLASSIFICADO PARA A PRÓXIMA FASE DA CONMEBOL LIBERTADORES! ????



?? @tgalhardo7

?? Lucero

?? Guilherme

?? Lucero#FortalezaEC #Libertadores pic.twitter.com/2PxfpF8wyA — Fortaleza Esporte Clube ???? (@FortalezaEC) March 3, 2023

A classificação do Fortaleza foi alcançada porque na última quinta-feira (23) as equipes empataram sem gols no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado.

Apoiado por um Castelão lotado, o Tricolor não deu oportunidades aos uruguaios e abriu o placar já nos acréscimos da etapa inicial. Hércules levantou na área e Thiago Galhardo se esticou todo para escorar para o fundo do gol.

Apesar do amplo domínio do Fortaleza o segundo saiu apenas aos 37 do segundo tempo, com o argentino Lucero. Quatro minutos depois Guilherme recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu colocado para vencer o goleiro Guillermo Reyes. E a facilidade era tanta que os cearenses chegaram ao quarto aos 46, novamente com Lucero.

???????????? ¡Avanza el León! @FortalezaEC es el segundo brasileño clasificado para la Fase 3 de CONMEBOL #Libertadores.



???????? Jugará ante @CCP1912oficial por un lugar en la Fase de Grupos. pic.twitter.com/K0TrPQAQZe — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 3, 2023

Tags:

Copa Libertadores | Deportivo Maldonado | Esportes | Fortaleza | futebol