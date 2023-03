SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A contratação de Cristiano Ronaldo fez com que as redes sociais do Al Nassr disparassem no número de seguidores e interações, e agora o clube da Arábia Saudita já supera instituições com torcidas gigantescas como Corinthians e Flamengo.

Apenas Real Madrid (209 milhões), PSG (207 milhões) e Barcelona (203 milhões) superaram o Al Nassr no número de interações nas redes sociais em janeiro de 2023. Os dados recolhidos são da página DeporFinanzas.

Flamengo e Corinthians são o sétimo e oitavo, respectivamente, no ranking de interações nas redes sociais. O clube rubro-negro teve 96,7 milhões, e o time alvinegro somou 73,5 milhões.

O Palmeiras é outra equipe brasileira que aparece no ranking, mas apenas na 19ª colocação. O Alviverde teve 34,5 milhões de interações.

CRISTIANO RONALDO AJUDA DENTRO E FORA DE CAMPO

O jogador de 38 mostrou no mundo árabe que é muito mais do que alguém para alavancar o número de seguidores nas redes sociais.

Cristiano Ronaldo marcou oito gols e deu duas assistências em apenas seis jogos pelo Al Nassr.

Além disso, no início desta semana, a equipe técnica da Liga Profissional Saudita anunciou que Cristiano foi eleito o melhor jogador de fevereiro.