SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atuesta deve perder grande parte da temporada pelo Palmeiras, e Abel Ferreira pode ser obrigado a promover jovens da base. Isso porque, neste momento, o português tem apenas um volante à disposição: Jailson.

O colombiano rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. A lesão aconteceu durante treino no último domingo (26), e o meio-campista será submetido a cirurgia nos próximos dias.

Atuesta não era titular, e revezava com Jailson. Após Gabriel Menino assumir a titularidade no meio-campo, os outros dois começavam majoritariamente no banco de reservas e ganhavam minutos do decorrer dos jogos.

OPÇÕES DE ABEL

Jailson passou cerca de nove meses afastado por rompimento do ligamento cruzado do joelho direito. Ele foi titular nos primeiros compromissos do Palmeiras no Paulista, mas perdeu espaço

Em coletiva após o jogo contra a Ferroviária, Abel falou sobre a escassez de volantes no elenco, e cogitou escalar o zagueiro Luan na função.

"Se não vier ninguém, pode ser que usemos ele assim. Mas acho que vem alguém. Não estou dizendo nada novo aqui, mas se não vier para fazer diferença, vamos apostar no Luan e no Fabinho, que é o que temos ali", afirmou o técnico.

Fabinho corre por fora. Promovido ao profissional neste ano, ele está na lista B do Paulista, tem três jogos, sempre após os 25 minutos do segundo tempo.

PROMOVER PEDRO LIMA

Destaque da última Copinha, o meia treinou com o profissional esta semana. O jovem se inspira no Zé Rafael e pode jogar nas três posições do meio-campo.

"Eu posso fazer as três funções de meio de campo. Cheguei como 10, mas já fui zagueiro, primeiro e segundo volante? Essa versatilidade ajuda porque pude aprender em várias posições e isso agrega bastante no meu futebol e para o meu futuro", disse PEdro.

MUDANÇAS NA LISTA DO PAULISTA

O Palmeiras pode mudar até quatro nomes de sua lista. Sem contratações, eventuais mudanças seriam para promover jovens das categorias de base.

Danilo, Merentiel e Atuesta estão na lista da primeira fase. Os dois primeiros se transferiram para outros clubes, e o terceiro está lesionado.