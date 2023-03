SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou na manhã desta quinta-feira (2) o retorno do meio-campista Andrey Santos por empréstimo junto ao Chelsea até o fim de junho deste ano.

O Chelsea não conseguiu a licença de trabalho para Andrey jogar na Inglaterra. Dessa forma, ele vai atuar na Série A do Campeonato Brasileiro para conseguir a pontuação necessária para o documento.

VASCO PRECISA CORRER PARA ANDREY ESTREAR

Andrey foi inscrito no Campeonato Carioca, mas ainda não foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário). O Vasco precisa resolver as pendências até esta sexta-feira (3) para ter o jovem de 18 anos à disposição no clássico de domingo (5), contra o Flamengo, no Maracanã.

PALMEIRAS DESISTIU DE CONTRATAR JOGADOR

O Palmeiras teve divergências com a equipe inglesa e saiu da negociação mesmo após já ter trocado minutas de contrato. O clube alviverde alegou que a equipe inglesa voltou a exigir o retorno do jogador para o meio do ano, além de querer que a presença dele no Mundial sub-20 fosse obrigatória, em maio.

O Vasco, por sua vez, não foi contrário ao retorno de Andrey no meio do ano e fechou a contratação.