MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do CSA na Copa do Brasil nesta quarta-feira (1º) por 1 a 0 sobre o Tuna Luso pode ter sido exatamente o que a equipe precisava para tomar um rumo na Copa do Nordeste. Depois de ser rebaixado em 2022 para a terceira divisão do Brasileiro e ser eliminado na semana passada do Campeonato Alagoano, o time precisava de um impulso para seguir em frente.

Com o técnico Vinicius Bergantin no comando por apenas duas partidas, a vitória na Copa do Brasil pode ter dado um gás extra para a equipe enfrentar o clássico estadual contra o CRB. A partida é válida pela sexta rodada do Nordestino e uma vitória pode deixar sua classificação para a próxima fase do torneio ainda mais próxima.

Atualmente, a equipe, que venceu apenas um jogo, perdeu um e empatou outros três no torneio regional, ocupa a quinta posição do Grupo B. A chave é liderada pelo Ceará com dez pontos. Seu principal rival alagoano e próximo adversário na competição, o CRB, ocupa a terceira posição do Grupo A.

Além disso, a premiação de R$ 900 mil recebida pelo CSA é mais um motivo para a equipe se dedicar nas competições que ainda tem pela frente. Com menos jogos para disputar neste início de ano, a eliminação no estadual pode ter sido uma oportunidade para reorganizar a equipe e pensar em estratégias para conquistar a tão almejada classificação.

Com um pouco mais de tempo para treinar, a equipe já mostrou um pouco mais ímpeto ao administrar o jogo na última partida. O que se pôde ver, principalmente na reta final da partida contra o Tuna Luso, foi uma primeira linha adiantada para não cometer faltas bobas na proximidade da área e conseguir administrar o jogo, por exemplo.

Mesmo disputando também a Copa Alagoas, o CSA tem escalado o time sub-20 e não vê a competição como motivo de preocupação. Com uma média de uma partida a cada quatro dias, a equipe tem agora mais tempo para se preparar e buscar o seu lugar na tabela da Copa do Nordeste.