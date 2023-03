SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antonio Tiberi, ciclista italiano de 21 anos, foi condenado por matar um gato com uma espingarda de ar comprimido.

O caso foi julgado por um júri de San Marino, que determinou o pagamento de 4 mil euros (cerca de R$ 22 mil) ao ciclista, uma das maiores promessas do ciclismo italiano.

Ele também foi suspenso por 20 dias sem remuneração por sua equipe, a Trek-Sagafredo, e ainda corre o risco de perder a cidadania de San Marino.

O QUE ACONTECEU

O caso ocorreu em junho de 2022, mas só ganhou repercussão na imprensa italiana nesta semana.

Ele mirou a cabeça do animal para testar a sua arma. O tiro acertou em cheio e o gato, que pertencia ao ministro de Turismo de San Marino, Federico Pedini Amati, morreu na hora.

"O gato não incomodava ninguém. Estava conosco há muito tempo. Minha filha Lúcia, de 3 anos, o adorava. Você não pode matar um animal de estimação e sair impune com uma multa apenas. Dito isto, não precisamos dar residência a essas pessoas", disse o ministro.

Antonio Tiberi usou as redes sociais para se desculpar. A sua equipe informou que parte do salário do ciclista será destinada a organizações de cuidado, proteção e resgate de animais.

O ciclista também garantiu que doará parte de seus prêmios a associações que lutam pelos direitos dos animais.