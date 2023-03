MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport está superando as expectativas nesse início de temporada. Com apenas uma derrota em 14 jogos, a equipe marcou impressionantes 38 gols, incluindo uma goleada por 5 a 0 contra o Íbis na última quarta-feira (1º) e alcançou o feito de marcar metade dos gols de todo o ano passado em apenas dois meses desta temporada.

O feito não para por aí e é impulsionado por conseguir vencer os adversários com placares elásticos. Antes de vencer o Ibis, o time rubro-negro já havia aplicado uma goleada de 6 a 0 contra o Bahia, pela quinta rodada da Copa do Nordeste e vencido o Caruaru City por 3 a 0, pelo Campeonato Pernambucano.

A equipe está embalada tanto no Pernambucano quanto na Copa do Nordeste. Na competição regional, marcou 13 gols na competição regional e os demais no estadual. Com isso, o Sport tem o melhor saldo de gols da Copa do Nordeste, com nove, à frente da equipe que mais pontuou até o momento, o Fortaleza, que tem saldo de oito.

Os números do Sport neste início de temporada impressionam ainda mais quando comparados aos do ano passado. Em 2022, a equipe disputou a Copa do Brasil, a Série B, o Pernambucano e a Copa do Nordeste e marcou um total de 75 gols. Ou seja, em apenas dois meses de competições em 2023, o Sport já marcou metade dos gols de todo o ano passado.

"Estamos jogando bem, com seriedade e respeito contra qualquer adversário, mesmo quando tem um jogador a menos [foi o caso do Íbis]. Não jogamos para o gasto, mas sim para vencer os jogos", disse o técnico Ederson Moreira após a goleada contra o Íbis.

Os números que apresentam uma média de 2,7 gols por jogo podem aumentar ainda mais no próximo sábado. A equipe volta a campo para enfrentar o Náutico, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste, pela 6ª rodada às 17h30.