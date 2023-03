SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com uma homenagem para Ana Marcela Cunha, a Unisanta (Universidade Santa Cecília) apresentou a nova equipe de natação para o ciclo olímpico Paris-2024.

Pró-reitor da Unisanta, Marcelo Teixeira aproveitou o evento para surpreender Ana Marcela com o seu diploma de Educação Física. A multicampeã de águas abertas se graduou na universidade e esteve acompanhada dos pais na apresentação.

Além da permanência de Ana Marcela, a Unisanta acertou com novos nadadores que retornam ou vestem a camisa da faculdade de Santos pela primeira vez.

CONHEÇA OS REFORÇOS

A Unisanta apostou numa mescla entre jovens e experientes nadadores para as temporadas 2023 e 2024.

Gabi Roncatto: de volta à Unisanta, ela já disputou duas Olimpíadas, é medalhista pan-americana e finalista mundial. Recordista brasileira absoluta dos 400m livre.

Daynara de Paula: recordista sul-americana, ela possui sete medalhas do Pan e está há 17 anos no pódio. É especialista no nado borboleta.

Maria Fernanda Costa "Mafe": participou do Mundial Júnior de 2019 e foi medalhista no sul-americano da categoria no mesmo ano, subindo ao pódio em todas as provas que disputou. Vice-campeã nos 200m borboleta na seletiva olímpica.

Henrique Borges: é três vezes campeão brasileiro júnior e 15 vezes campeão paulista.

Tyara Fernandes: campeã brasileira dos 200m costas 2021/2022 e campeã brasileira de verão dos 100m costas.

Marco Júnior: campeão 4x100m livre PanPacs 2018, prêmio Brasil Olímpico 2018 e campeão brasileiro absoluto de 50m e 100m livre em 2019.

Sofia Rondel: campeã e recordista sul-americana júnior nos 200m livre em 2019, participação no Mundial Júnior de 2019 e medalha de prata nos 200m livre.

Gabriel Ogawa: campeão brasileiro do Troféu José Finkel na prova dos 400m medley em 2015, bronze no 200m medley no Maria Lenk em 2019 e integrante da seleção brasileira Doha/2014.

Léo Guedes: primeiro campeão mundial júnior do Brasil, participou do Mundial de Esportes Aquáticos em Melbourne e do Pan-Americano do Rio de Janeiro, ambos em 2007, nadando costas. Atuou também no Mundial de 2009, em Roma.

Além das novidades, a Unisanta renovou a parceria com Lucas Santos, Diego Prado, André Pereira, Maria Amalia Zanetti Verzola, Felipe Ribeiro e Guilherme Basseto.

A comissão técnica também terá novos profissionais. Chegaram o supervisor técnico das equipes de natação e treinador do alto rendimento Marcel Souza, o treinador Junior e preparador físico Henrique Oliveira, o auxiliar técnico Leonil Funil para as categorias juvenil e sênior, o fisiologista Marcelo Takayama e o massoterapeuta Gustavo Calixto. Takayama e Calixto trabalhavam no Santos Futebol Clube.