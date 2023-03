SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A última rodada da primeira fase do Paulista vai definir as últimas vagas no mata-mata, os mandos de campo, o chaveamento e muito mais. O UOL lista abaixo tudo o que está em jogo.

Duas vagas no mata-mata, nos grupos A e C;

Mando de campo das quartas de final nos grupos A, B e D;

Quem será rebaixado entre Portuguesa, Ferroviária, Ituano, São Bento e Inter de Limeira;

Possivelmente as datas dos jogos das quartas para Corinthians e São Paulo;

Possivelmente o mando de campo de uma das semifinais.

A rodada começa com Corinthians x Santo André, às 18h30 (de Brasília) de amanhã (4). Os outros sete jogos são no domingo (5).

**A BRIGA PELA CLASSIFICAÇÃO**

No grupo A, o Santos precisa fazer mais pontos do que o Botafogo-SP para se classificar e enfrentar o Red Bull Bragantino nas quartas de final. Se o time de Ribeirão Preto vencer, elimina o Peixe e está classificado. O Bragantino garante o mando de campo na próxima fase com um empate, aconteça o que for entre os concorrentes.

O grupo B já tem o mata-mata definido entre São Paulo e Água Santa (ambos com 20 pontos), resta saber em qual estádio. O Tricolor está na frente pelo saldo de gols e garante o jogo no Morumbi se vencer. Se for ultrapassado, vai ter que jogar em Diadema.

O Corinthians já tem o mando de campo garantido nas quartas, mas ainda não sabe o adversário. São Bento (dez pontos), Ituano (nove) e Ferroviária (oito) estão todos lutando contra o rebaixamento, mas um deles vai acabar premiado com o mata-mata.

O grupo D tem as duas melhores campanhas do Paulistão, e Palmeiras (27 pontos) e São Bernardo (26) ainda disputam o mando de campo das quartas.

**CHAVEAMENTO E MANDO DE CAMPO**

Das quatro melhores campanhas do Paulistão atualmente, só duas estarão nas semifinais, afinal as quartas terão Palmeiras x São Bernardo e Água Santa x São Paulo ?mandos a definir.

Por isso o Corinthians, que hoje é o quinto colocado geral, pode sonhar com uma vitória amanhã para ultrapassar os times do grupo B e ter a chance de jogar uma possível semifinal em casa. A definição das semis leva em consideração a pontuação total dos times, ou seja, soma a primeira fase com as quartas de final.

Corinthians e São Paulo também têm uma disputa particular pela data de seus jogos das quartas de final. O regulamento só garante o direito de jogar na capital para as duas melhores campanhas entre os paulistanos (portanto Palmeiras e mais um). O terceiro entre eles depende de uma liberação da Polícia Militar, o que deve ser viabilizado com a marcação do jogo fora do final de semana ?na sexta-feira (10) ou na segunda (13), por exemplo.

**VAGAS NA COPA DO BRASIL E NA SÉRIE D**

O Paulistão dá cinco vagas na Copa do Brasil 2024, e duas já são de Palmeiras e São Bernardo. As outras três estarão em disputa inclusive no mata-mata, pois são distribuídas com base na classificação final. A ordem é: campeão paulista, vice e três melhores pontuações na soma de primeira fase, quartas, semi e final. Quem não conseguir pode tentar de novo via Brasileirão, o segundo caminho mais simples.

Água Santa e Santo André estão garantidos na Série D de 2024. Resta uma vaga, que pode ser de São Bento, Inter de Limeira (dez pontos cada) ou Ferroviária (oito). Quem não conseguir pode tentar a última vaga na Copa Paulista, no segundo semestre.

**REBAIXAMENTO**

São cinco times tentando se salvar, mas dois vão cair. A lanterna Portuguesa precisa de três resultados a favor em quatro jogos: uma vitória própria e dois tropeços de Ferroviária e Ituano ou uma derrota do São Bento. Ainda há um confronto direto: a Ferroviária se salva com uma vitória em casa, e para a Inter de Limeira basta um empate.

Os jogos da última rodada:

Sábado (4), às 18h30:

Corinthians x Santo André

Domingo (5), às 16h:

Botafogo-SP x São Paulo

Ferroviária x Inter de Limeira

Guarani x Palmeiras

Ituano x Santos

Mirassol x Portuguesa

São Bento x Red Bull Bragantino

São Bernardo x Água Santa