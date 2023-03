SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Aston Martin optou por colocar Lance Stroll no grid para a disputa do GP do Bahrein. O canadense está se recuperando de fratura nos punhos e seria substituído pelo brasileiro Felipe Drugovich. Apesar da insistência em ir à pista, a decisão parece ter sido precipitada.

Stroll sequer conseguiu levantar sozinho do carro, nesta sexta-feira (3). Após o término da segunda sessão de treinos livres, o piloto precisou ser carregado por funcionários da escuderia para conseguir deixar o carro.

Outra cena chamou a atenção durante o segundo treino livre. Um engenheiro da Aston Martin pediu no rádio para Stroll ajustar sua manobra na curva 1. O canadense respondeu: "Não consigo, cara. Não consigo com essas mãos".

O canadense foi mais lento que seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, nas duas sessões desta sexta-feira. Ele ficou 1,1s atrás no TL1 e 0,5s no TL2, terminando ambas na sexta posição.

A Aston Martin tem até este sábado (4) para mudar de ideia. Se Stroll não tiver condições de participar da qualificação, Drugovich pode assumir seu lugar e disputar o GP do Bahrein.