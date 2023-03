SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Ramon Menezes convocou, nesta sexta-feira (3), nove estreantes para o amistoso do Brasil contra Marrocos, no dia 25 de março, e deixou alguns destaques do futebol europeu fora da lista.

Ramon chamou cinco jogadores que participaram da conquista do Sul-Americano sub-20 (o goleiro Mycael, o lateral-direito Arthur, o zagueiro Robert Renan, o volante Andrey Santos e o atacante Vitor Roque) e outros quatro atletas pela primeira vez (os volantes André e João Gomes, o meia Raphael Veiga e o atacante Rony).

QUEM FICOU FORA?

Dois destaques do Arsenal, líder do Campeonato Inglês, não foram chamados por Ramon: o zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli. No lugar de Martinelli, o treinador interino optou por Rony, do Palmeiras, como alternativa ao titular Vinicius Junior.

Ainda na Premier League, os volantes Bruno Guimarães, do Newcastle, e Fred, do Manchester United, ficaram fora da lista. Ambos estiveram na Copa do Mundo do Qatar e vivem bons momentos em seus clubes.

Outra ausência importante é a de Raphinha, do Barcelona. O atacante foi para a Copa com Tite e costuma ser titular do time de Xavi, que é líder do Campeonato Espanhol.

O goleiro Alisson, titular na Copa, não vive bom momento no Liverpool e ficou fora, assim como o volante Fabinho. Titular do Chelsea, o experiente zagueiro Thiago Silva, de 38 anos, não deve fazer parte desse ciclo.

Trio da Juventus, os defensores Bremer, Danilo e Alex Sandro também disputaram a Copa, perderam espaço e não foram chamados por Ramon. A Juve não está bem no Italiano e é apenas a sétima colocada.

VEJA MAIS DOS ESTREANTES:

- Mycael (Athletico-PR): o goleiro de 18 anos foi titular na campanha do título do Sul-Americano sub-20. Ele foi promovido ao time principal do Athletico no fim do ano passado.

- Arthur (América-MG): o lateral direito de 19 anos foi revelado na base do América-MG e também estava no Sul-Americano sub-20.

- Robert Renan (Zenit): revelado na base do Corinthians, o zagueiro de 19 anos foi titular no Sul-Americano sub-20. Acabou negociado com o Zenit para Yuri Alberto ficar no time alvinegro, mas ainda não jogou no clube russo.

- André (Fluminense): o volante de 21 anos vem se destacando nas últimas temporadas pelo Fluminense.

- Andrey (Vasco): revelado pelo Vasco, o volante de 18 anos foi vendido ao Chelsea, mas retornou ao time carioca por empréstimo até o meio do ano.

- João Gomes (Wolverhampton): o volante de 22 anos brilhou pelo Flamengo nos últimos anos e desde o início de 2023 defende o Wolverhampton.

- Raphael Veiga (Palmeiras): o meia de 27 anos é o grande destaque do Palmeiras até aqui na temporada e já era pedido por torcedores na seleção na era Tite.

- Rony (Palmeiras): o atacante de 27 anos é outro destaque do time alviverde e peça fundamental no time de Abel Ferreira.

- Vitor Roque (Athletico-PR): o atacante de 18 anos brilhou no Sul-Americano sub-20 e despertou o interesse de clubes como Barcelona e Arsenal.

O Brasil enfrenta Marrocos no dia 25 de março, em Tânger. É o primeiro jogo da seleção no ciclo da Copa do Mundo de 2026. A data-Fifa permitiria dois amistosos, mas a CBF marcou apenas um e promete liberar os convocados ao final do jogo contra o Marrocos.

O técnico convocou 23 jogadores no total. Destes, 11 fizeram parte da Copa do Mundo do Qatar e cinco foram campeões do Sul-Americano sub-20, equipe comandada por Ramon.

CONVOCADOS:

Goleiros

Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico) e Weverton (Palmeiras)

Laterais

Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest)

Zagueiros

Ibanez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Robert Renan (Zenit)

Meio-campistas

André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham), Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes

Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vinícius Jr. (Real Madrid) e Vitor Roque (Athletico-PR)