SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O bom início de temporada do Palmeiras rendeu uma inédita convocação para a seleção brasileira para Rony e Raphael Veiga. O clube alviverde está entre os principais goleadores do Campeonato Paulista, e muito pela parceria entre os camisas 10 e 23.

A dupla participou de cerca de 60% dos gols neste ano. O Palmeiras marcou 22 (sendo 18 pelo Paulista e quatro pela Supercopa do Brasil). Desses, 13 contaram com a participação de pelo menos um dos dois, sendo quatro gols de Rony marcados com assistências de Veiga.

Os dois dividem a artilharia do Palmeiras no ano com cinco gols cada. Veiga ainda é garçom e homem da bola parada. O meio-campista conta com cinco assistências na temporada e assumiu o posto de Gustavo Scarpa como batedor de faltas e escanteios.

LISTA DE CONVOCADOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA CONVOCADOS:

Goleiros

Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico) e Weverton (Palmeiras)

Laterais

Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest)

Zagueiros

Ibanez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Robert Renan (Zenit)

Meio-campistas

André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham), Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes

Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vinícius Jr. (Real Madrid) e Vitor Roque (Athletico-PR)