SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira foi convocada nesta sexta-feira (3) com oito jogadores do futebol brasileiro, mas só Athletico-PR, Fluminense, Vasco correm risco de serem desfalcados.

André, do Fluminense, e Andrey Santos, do Vasco, são dois dos estreantes convocados pelo técnico interino Ramon Menezes. Os palmeirenses Raphael Veiga, Rony e Weverton também foram chamados, assim como o lateral Arthur (América-MG) e o goleiro Mycael e o atacante Vítor Roque (ambos do Athletico-PR).

O Campeonato Paulista vai parar na data-Fifa, mas o Carioca e o Paranaense não. No RJ, o estadual tem três datas reservadas para as duas semifinais: dias 12, 19 e 26 de março. André ou Andrey Santos não vão jogar se a tabela tiver Fluminense ou Vasco neste último dia, pois a seleção brasileira tem amistoso contra Marrocos no dia 25, na cidade marroquina de Tânger.

O Palmeiras está a salvo porque há um respiro entre a semifinal e as finais. O clube alviverde disputa o jogo único das quartas de final no próximo final de semana (11 ou 12). Se avançar, joga de novo no final de semana seguinte (18 ou 19), e as finais em 2 e 9 de abril.

O mesmo vale para o América-MG, pois o Mineiro também tem uma pausa entre as semifinais e a final. Já o Athletico-PR pode perder Mycael e Vítor Roque nas semifinais do Paranaense.

*

AS DATAS

12, 19 e 26 de março - semifinais do Carioca

18 ou 19 de março - semifinais do Paulista

25 de março - Marrocos x Brasil

2 e 9 de abril - finais de Carioca e Paulista

CONVOCADOS

Goleiros

Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras)

Laterais

Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest)

Zagueiros

Ibanez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Robert Renan (Zenit)

Meio-campistas

André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes

Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vinícius Jr. (Real Madrid) e Vitor Roque (Athletico-PR)