RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar não foi convocado para o primeiro amistoso da seleção brasileira depois da Copa do Mundo. A partida contra Marrocos está marcada para o próximo dia 25 de março.

A razão é física, segundo explicou o médico da seleção Rodrigo Lasmar sobre a ausência do camisa 10 na lista de convocados elaborada pelo técnico interino Ramon Menezes.

"Ele teve uma entorse no tornozelo direito e não terá condições clínicas de se juntar a nós nessa convocação. Sob nossa perspectiva, não teria como ser convocado. Está aos cuidados do PSG e estamos em contato com o clube e o jogador. Mas para essa convocação, ele não tem condição clínica". disse Lasmar.

Depois da Copa do Mundo, Neymar deixou dúvidas sobre sua permanência na seleção. O técnico interino Ramon Menezes disse que esse elemento não foi levado em conta neste momento: "A gente não precisa falar tecnicamente do Neymar, sabemos o jogador que é e o que pode oferecer. O doutor Rodrigo cuidou disso, eu não falei com o Neymar. Ele é um excelente jogador e poderia, sim, fazer parte da lista."

Neymar atua pela seleção desde 2010 e soma 124 partidas. Ele tem 77 gols marcados, empatado com Pelé na lista de maiores artilheiros da história da Amarelinha, segundo as contas da Fifa.

Neymar saiu chorando e com dores de uma partida do PSG no Campeonato Francês em fevereiro. Ele torceu o tornozelo direito depois de uma entrada de um jogador adversário e exames médicos identificaram uma lesão ligamentar. O tornozelo é um local de lesões recorrentes do camisa 10. Não há data prevista para o retorno aos gramados.