SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Christophe Galtier, técnico do PSG, afirmou que Neymar não estará à disposição para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, na próxima quarta-feira (8), na Allianz Arena ?o clube francês perdeu o jogo de ida em casa por 1 a 0.

"Neymar não estará disponível nos próximos dois jogos [Nantes, neste sábado (4), e Bayern na semana que vem]. Ele é um dos artilheiros e assistentes do Campeonato Francês, é uma grande perda", disse Galtier em entrevista coletiva nesta sexta-feira (3).

O QUE ACONTECEU

Neymar se machucou no dia 19 de fevereiro, durante a vitória do PSG por 4 a 3 contra o Lille, pelo Campeonato Francês.

Um novo exame realizado pelo PSG apontou que o atacante tinha uma lesão ligamentar no tornozelo direito.

A lesão ligamentar no tornozelo direito é a mesma que Neymar sofreu durante a Copa do Mundo do Qatar, em novembro. Na ocasião, o departamento médico da seleção identificou também um edema ósseo, depois de um carrinho recebido logo na estreia do Mundial, contra a Sérvia. Neymar voltou a jogar nas oitavas de final, contra a Coreia do Sul..