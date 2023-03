SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Treinador do Arsenal, Mikel Arteta, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (3) e falou sobre a situação de Gabriel Jesus e a previsão de retorno aos gramados.

"Ainda não há um prazo para o retorno, mas ele não está longe de voltar. "Ele se sente melhor a cada dia e os médicos estão confiantes sobre como a lesão está evoluindo. Estamos num bom lugar com ele", disse o técnico.

O atacante precisará reconquistar seu lugar no time. "Vamos ver em qual nível ele vai voltar, como vamos deixá-lo em forma. Como todos, ele vai precisar conquistar o seu lugar. Sabemos o que ele pode dar pelo time."

Mikel também contou que houve uma grande preocupação para saber a extensão da lesão, já que o time não contava com muitas opções de substituição: "No começo, realmente ficamos preocupados com a extensão da lesão, porque tínhamos poucas opções. O Gabriel tem uma mentalidade incrível, e o time fez um ótimo trabalho. Ele tem que fazer muito mais com o time. Vamos ver como será na próxima semana, em 10 dias, para termos uma ideia melhor".

O jogador vinha sendo destaque no Arsenal e havia disputado 20 jogos oficiais, marcando cinco gols e dando seis assistências.

RELEMBRE O CASO

Brasil e Camarões se enfrentaram pela última rodada do grupo G na Copa do Mundo no Catar em 2 de dezembro de 2022.

Gabriel Jesus foi substituído com dores no joelho e, após a realização de exames, foi constatada uma lesão parcial no ligamento do joelho direito.

O jogador foi submetido a uma cirurgia após retorno à Inglaterra.

Gabriel realizou o primeiro treino na terça-feira (28), após quase três meses afastado por causa da lesão