RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O diretor esportivo Paulo Bracks explicou os motivos de o Vasco ter se movimentado por Andrey, mesmo com a possibilidade de contar com o volante em poucos jogos antes dele se apresentar ao Chelsea, da Inglaterra.

Convocado nesta sexta-feira (3) para a seleção brasileira para o amistoso com o Marrocos, o jogador voltou ao time cruzmaltino por empréstimo.

Algumas das exigências dos "Blues" é que Andrey dispute o Mundial sub-20 e se apresente ao "The Blues" no dia 01/07, para começar a pré-temporada.

"Queria o Andrey aqui para um jogo. O Andrey é um jogador com história grande no clube, chegou com oito anos. Coincidentemente, marcamos essa entrevista há uma semana e hoje ele foi convocado. É um jogador de nível alto. Estávamos olhando o mercado e buscando, e surge a oportunidade de repatriar o Andrey. Não pensamos duas vezes, ainda que seja por pouco tempo", disse Bracks.

"Estamos muito felizes em repatriar o Andrey, ter a oportunidade de ter o jogador em uma competição de alto nível, que é a Série A. E o planejamento continua. Queríamos o Andrey nem que fosse por um jogo. Se for por 10 ou 15 jogos, estamos felizes e satisfeitos", completou.

O volante foi vendido ao Chelsea no começo de janeiro, em uma transação em que o Vasco aceitou receber 15 milhões de euros (R$ 82 milhões) fixos, além de outros cerca de 8 milhões de euros (R$ 43,5 milhões) em objetivos.

Andrey foi um dos destaques na vitoriosa campanha do Brasil no Sul-Americano sub-20. Ele chegou a balançar a rede na decisão do torneio.

O Chelsea não conseguiu a licença de trabalho para o volante atuar na Inglaterra. Dessa forma, ele vai atuar na Série A do Campeonato Brasileiro para conseguir a pontuação necessária para o documento.