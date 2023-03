ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Classificado na Libertadores, o Fortaleza projetou para 2023 o maior orçamento da história dos clubes do Nordeste. O levantamento é do site de Cássio Zirpoli, especializado no futebol da região.

O Fortaleza é o primeiro time nordestino a trabalhar com orçamento superior a R$ 200 milhões para uma temporada. Em 2023, o clube projetou arrecadação bruta de R$ 208,6 milhões.

O aumento em relação ao ano passado é de quase 48%. O principal motivo do salto orçamento é a disputa da Copa Libertadores pelo segundo ano seguido.

O Fortaleza é o primeiro time do Nordeste a jogar a competição continental por duas temporadas seguidas. Bahia e Sport também jogaram a Libertadores mais de uma vez, por exemplo, mas nunca de forma consecutiva.

A renda oriunda da torcida tem importância fundamental no orçamento ?entre venda de produtos oficiais, mensalidade dos sócios-torcedores e arrecadação com os jogos no Castelão.

Por isso, a classificação contra o Deportivo Maldonado foi essencial para a projeção orçamentária do clube em 2023. Agora, mesmo que caia diante do Cerro Porteño no último desafio antes da fase de grupos da Libertadores, o Fortaleza jogará a Copa Sul-Americana, tendo garantido um calendário internacional para a temporada.