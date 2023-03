SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornalista Márcio Guedes morreu na noite desta sexta-feira (3), aos 76 anos, em decorrência de um câncer. Ele estava internado.

Guedes vinha realizando um tratamento contra a doença. A informação foi divulgada pelo jornalista Wellington Campos, da Rádio Tupi. O UOL entrou em contato com a família do jornalista, e seu filho Alvaro pediu para informar sobre o falecimento.

O Márcio pegou hepatite C, descobriu acho que no fim de dezembro. Estava bem fraco e cansado. Mas há umas semanas as pernas começaram a falhar. Na segunda-feira não conseguia levantar da cama e foi levado para São José. E lá descobriram q o câncer tinha voltado e afetado o pâncreas. O coração parou hoje", contou o amigo Sergio du Bocage.

Márcio teve uma carreira de mais de 50 anos no jornalismo esportivo, com passagens por emissoras como Globo, Rede TV!, ESPN e TV Brasil, sua última casa.

Além disso, também teve colunas em jornais como 'O Dia', 'O Globo' e 'Jornal do Brasil'.

O comentarista esportivo era torcedor declarado do Botafogo. Seu corpo deverá ser velado no salão nobre do clube.