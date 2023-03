SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar do frio de rachar que deve atingir a França neste domingo (5), a previsão é de uma disputa muito quente para a largada da Paris-Nice, uma das primeiras provas da temporada e que serve como termômetro para o "Tour de France", a mais importante prova do ciclismo de estrada.

Com início em La Verrière, no subúrbio de Paris, a 81ª edição da Paris-Nice vai cortar a França de norte a sul durante 8 dias, por um percurso de 1.200 Km, até sua chegada em Nice, na Riviera Francesa.

Todas as etapas desta prova serão transmitidas para o Brasil através dos canais ESPN e Star+, com narração do jornalista Renan do Couto e comentários do ciclista Celso Anderson.

Renan do Couto, cujo trabalho tem se tornado referência nacional na cobertura do ciclismo profissional, bateu um papo com o Ciclocosmo sobre as expectativas para a prova que começa amanhã.

Pergunta - Qual a importância da Paris-Nice para o calendário do ciclismo profissional?

Resposta - É uma das provas por etapas mais tradicionais. Por estar no início da temporada, é uma das primeiras oportunidades para ver em ação muitos dos que serão os favoritos na prova mais importante, o "Tour de France", que acontece em julho. Mas, justamente por toda a história, é uma prova valiosa que dá peso para o currículo do ciclista que consegue vencê-la.

É chamada de "Corrida para o Sol", pois atravessa a França de norte a sul. Começa nos arredores de Paris e vai em direção à costa do mediterrâneo, onde o clima já está um pouco melhor nesta reta final do inverno europeu.

Pergunta - Quais os principais ciclistas que são esperados para a prova?

Resposta - Para brigar pela classificação geral: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Maximilian Schachmann, Jack Haig, Romain Bardet e Daniel Felipe Martínez. Atletas fortes para ganharem etapas: Arnaud de Lie, Mads Pedersen, Sam Bennett, Tim Merlier e Arnaud Demáre.

Pergunta - Qual a expectativa para o duelo entre Pogacar e Vingegaard e por que é a disputa mais esperada?

Resposta - São os dois últimos vencedores do Tour de France, e os grandes favoritos para a prova de 2023 também. Não é comum eles correrem um contra o outro. Essa vai ser a primeira vez que eles vão se enfrentar desde o Tour de 2022, e talvez a última antes do Tour deste ano.

No ciclismo, o atleta não é obrigado a disputar uma prova X ou Y. Ele e sua equipe definem seus principais objetivos e montam o próprio calendário, por isso nem sempre os caminhos se cruzam. Até agora, os dois correram provas diferentes na Espanha, e ninguém foi capaz de se aproximar deles.

E a expectativa é enorme porque são dois caras de altíssimo nível. Tadej Pogacar é um fenômeno, um dos ciclistas mais completos de todos os tempos. Ele tem apenas 24 anos e acabou de superar a marca de 50 vitórias na carreira, incluindo dois Tour de France! Teve uma ascensão meteórica, capaz de andar bem nos mais variados tipos de prova e ganhou tanto que parecia imbatível. Mas, no ano passado, Jonas Vingegaard conseguiu destroná-lo no Tour de France. Ele tem um jeitão mais discreto, disputa menos provas e foca em algumas principais, e consegue um desempenho incrível nas montanhas mais longas e se recupera muito bem ao longo das 3 semanas e 21 etapas de uma grande volta. Como ainda são jovens, os dois têm potencial para seguirem como protagonistas no esporte pela próxima década.

Pergunta - O colombiano Egan Bernal faz seu retorno nesta temporada, ele está inscrito? O que esperar de Bernal para esse ano?

Resposta - Bernal não vai competir na Paris-Nice. Deve correr a Volta da Catalunha no fim de março. Ele chegou a correr quatro provas no fim de 2022, apenas 6 meses após o acidente, mas o nível que ele pode voltar a atingir é uma incógnita. Ele mesmo admitiu isso nesta semana: 2023 é uma temporada para descobrir se ele será capaz de vencer novamente nas principais provas do mundo.



Como assistir a 81ª edição da Paris-Nice

De 5 a 12 de março, na ESPN3 e no Star+

Etapas 1 a 6 (domingo a sexta-feira) ? a partir das 11h

Etapas 7 e 8 (sábado e domingo) ? a partir das 9h