SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em vídeo publicado no perfil do clube, o presidente do Club Sportivo Sergipe, Ernan Sena fez um pronunciamento sobre a confusão no final do jogo contra o Botafogo, na última quinta-feira (2). Ernan aparece em imagens agredindo o árbitro Bráulio da Silva Machado após o apito final.

O mandatário do clube nordestino também foi agredido pelo assistente, que o golpeou com a bandeira e fez seus óculos 'voarem'.

O presidente pede desculpas pela atitude e reconhece o erro. "Sou presidente de uma grande instituição e tenho que dar exemplo. Não posso ter uma atitude como essa. Mas, foi um momento de desespero, por ver uma grande festa da nossa torcida, por ver nossos jogadores dominando um clube de Série A durante todo o tempo do jogo e acontecer o que aconteceu", declarou.

Em seguida, comentou sobre a questão financeira que envolvia a classificação. O prêmio para os clubes que avançam na primeira fase da Copa do Brasil em 2023 é de R$1.4 milhão, valor sete vezes maior que a folha salarial do Sergipe, de aproximadamente R$200 mil. "É desesperador ver que teria condições de dar melhores condições financeiras para o seu clube, seus atletas e ter uma melhor condição para fazer o planejamento do restante da temporada e tudo isso ser jogado por água abaixo", explica Ernan.

Com o gol do Botafogo aos 54 minutos do segundo tempo, após uma sequência de escanteios, os jogadores do Sergipe se revoltaram e partiram para cima da arbitragem, comandada por Braulio. É possível ver Ernan Sena acertando um soco no árbitro.