RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Amigos, companheiros de lateral direita na seleção uruguaia e morando na mesma cidade no Brasil. Varela e Pumita tinham tudo para compartilhar experiências na ainda breve adaptação ao Rio de Janeiro, mas por conta do atribulado calendário do futebol, quis o destino que eles fossem se reencontrar pela primeira vez, após a Copa do Mundo somente neste domingo (5), quando serão rivais no clássico entre Flamengo e Vasco, no Maracanã, 18h10, pelo Campeonato Carioca.

Em 2018, quando Varela foi convocado para a Copa do Mundo da Rússia, Puma Rodríguez defendia a seleção uruguaia, só que na categoria sub-21. Na ocasião, se encontraram no centro de treinamento celeste e o hoje jogador do Vasco parabenizou o companheiro de posição pela convocação. Quatro anos depois, eles estiveram juntos no Mundial do Qatar.

Na ocasião, Varela foi o titular da campanha frustrante do Uruguai, que não conseguiu avançar para as oitavas de final. Pumita ficou no banco de reservas e não entrou em campo no torneio. Varela chegou ao Flamengo em julho do ano passado. Já Pumita foi contratado pelo Vasco no início de 2023.

Outro companheiro de seleção uruguaia que Pumita reencontrará neste domingo no Maracanã é Arrascaeta, este já totalmente ambientado ao Rio de Janeiro e ídolo da torcida do Flamengo.

O meia, inclusive, elogiou o lateral direito do Vasco pela boa fase, mas focou no resultado positivo que a equipe tanto necessita.

"Sim, é um jogador que vive um grande momento. E nós tentaremos fazer o melhor para sairmos vencedores", disse após o vice da Recopa para o Independiente del Valle.

Pumita também falou sobre o reencontro, mas ressaltou que a amizade será deixada de lado durante os 90 minutos:

"Tenho dois companheiros de seleção lá [no Flamengo], mas creio que no campo se esquece um pouco a amizade e temos que ganhar", declarou após a goleada do Vasco por 4 a 1 sobre o Boavista.

Arrascaeta, Varela e Pumita foram pré-convocados para os amistosos da seleção uruguaia contra Japão e Coréia do Sul que acontecerão nos 24 e 28 de março, respectivamente. Serão os primeiros compromissos do Uruguai após o fracasso na Copa do Qatar.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro.

Horário: ás 18h10 deste domingo (5)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Transmissão: Band, TV aberta, Premiere e pay-per-view

