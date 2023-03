SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal sofreu um gol aos 11 segundos de jogo, mas conseguiu virar e vencer por 3 a 2 o Bournemouth, na tarde deste sábado (4), em partida válida pela 26ª rodada da Premier League, no Emirates Stadium. Os gols do confronto foram marcados por Billing e Senesi para os visitantes enquanto Thomas Partey, Ben White e Reiss Nelson assinalaram para os donos da casa.

Com o resultado, os comandados por Mikel Arteta mantém a liderança do Inglês. A equipe soma 63 pontos na competição, acompanhado de perto pelo Manchester City, com 58. O Bournemouth continua na zona do rebaixamento, na 17ª colocação e 21 pontos.

Ao marcar um gol aos11 segundos de bola rolando, Billing marcou o terceiro gol mais rápido da Premier League. Ledley King, pelo Tottenham, marcou na temporada 2000/2001 contra o Bradford em 9,82 segundos. O recorde é de Shane Long, do Southampton, feito com 7,69 segundos na temporada 2018/2019 contra o Watford.

O primeiro tempo foi de surpresa e domínio. O Arsenal foi surpreendido com o gol ainda aos 11 segundos e depois assumiu o papel de 'dono da casa' e foi para cima do Bournemouth desde os minutos iniciais. Sempre pressionando e mantendo 86% de posse de bola, a equipe pecou ao não conseguir acertar a pontaria no gol do brasileiro Neto, enquanto os rivais priorizavam os contra-ataques construídos com cinco jogadores saindo em linha e com jogadas de cruzamentos rasteiros pelos lados.

A segunda etapa foi crucial para o Arsenal. Mesmo atrás no placar, o Arsenal seguiu passando a maior parte do tempo no campo de ataque, empurrando a defesa do Bournemouth para o setor defensivo e impedindo saídas de bola. Vacilou, sofreu um novo gol, mas aproveitou a pressão e o cansaço rival para marcar duas vezes e virar no último minuto.

O Arsenal volta a campo para enfrentar o Sporting no dia 9 de março, contra o Sporting, pela Liga da Europa. Já o Bournemouth encara o Liverpool no dia 11, pela Premier League.