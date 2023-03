ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense passeou em Brasília contra o Bangu e atropelou por 5 a 0 no Mané Garrincha, neste sábado (4), pela 10ª rodada do Campeonato Carioca.

Ganso, com golaço de falta, Cano, duas vezes, Arias e Marrony marcaram os gols da vitória. O time do técnico Fernando Diniz dominou completamente, não foi ameaçado e construiu o placar com muita tranquilidade.

Com a vitória, o Fluminense foi a 22 pontos e colou no líder Flamengo, que tem 23 e joga neste domingo (5) contra o Vasco. Fluminense e Flamengo se encaram no clássico na próxima rodada, a última da fase de grupos do Campeonato Carioca.

COMO FOI O JOGO

O Fluminense não encontrou dificuldades diante do Bangu e logo chegou ao gol. Paulo Henrique Ganso cobrou falta da meia-esquerda com muita categoria, no ângulo, indefensável para o goleiro Matheus. Golaço!

O time de Fernando Diniz massacrou no início do primeiro tempo e ampliou com Germán Cano. Após cruzamento da direita na medida de Arias, o artilheiro desviou de para o fundo da rede. Antes disso, ele já havia marcado, mas estava impedido.

O goleiro do Bangu impediu uma goleada do Fluminense nos 30 minutos iniciais. Matheus Santillo salvou em pelo menos em duas oportunidades, além de ter tomado dois gols (e mais outro anulado por impedimento).

Após a avalanche inicial, o Fluminense tirou um pouco o pé no fim do primeiro tempo. No entanto, Keno, pela esquerda, e Arias, pela direita, continuavam infernizando a zaga do Bangu. Ganso, por onde queria, organizava o time e distribuía passes.

O Fluminense não deu trégua ao Bangu no segundo tempo e chegou ao terceiro gol com Jhon Arias. Martinelli sofreu pênalti, e o atacante converteu com cobrança rasteira na bochecha da rede.

Cano ainda fez mais um e transformou a vitória em goleada. Após marcação de pênalti polêmico, o artilheiro bateu no meio e chegou ao seu 9º gol no Campeonato Carioca.

No fim, já nos acréscimos, o Fluminense fechou o atropelo. Marrony fez de cabeça o quinto gol no passeio contra o Bangu.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

O Fluminense abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo, com um golaço de falta no ângulo de Paulo Henrique Ganso.

O Fluminense teve um gol anulado aos 16 minutos. Germán Cano marcou após ser lançado em profundidade, mas o assistente deu impedimento. Ele estava um pouco adiantado.

Germán Cano ampliou para o Flu aos 24 minutos da etapa inicial. Após cruzamento de Arias, o artilheiro desviou para o fundo da rede.

Em cobrança de pênalti, Jhon Arias desencantou e fez o terceiro gol do Fluminense aos 16 minutos do segundo tempo.

Cano fechou a conta para o Fluminense também da marca da cal. Ele converteu pênalti aos 31 minutos para consolidar a goleada.

O atacante Marrony saiu do banco para fechar o atropelo de cabeça aos 45 minutos do segundo tempo.

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

Árbitro: André Rodrigo Rocha

Assistentes: Diego Luiz Barcelos e Thiago Filemon

Gols: Ganso, aos 9, e Cano, aos 24 do 1º tempo; Arias, aos 16, e Cano, aos 31 do 2º tempo.

BANGU: Matheus Santillo; Carlos Eduardo, Adryan, Patrick, Gabriel Feliciano; Renatinho, Adsson, Renê Júnior, Samuel (Danielzinho); Marcos Loureiro e Marcos Calazans (Gabriel Saulo). T.: Felipe "Maestro".

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli, PH Ganso; Jhon Arias, Keno e Cano. T.: Fernando Diniz