MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o Resende por 2 a 0 neste domingo (5), em Cariacica, e se manteve na briga por uma vaga ao mata-mata do Campeonato Carioca.

Os gols do jogo foram marcados por Carlos Alberto e Matheus Nascimento.

A partida, válida pela 10ª rodada do estadual, serviu para manter o Resende em último lugar no torneio, com grandes chances de rebaixamento. O Botafogo é 4º colocado, com 19 pontos.

As equipes voltam a jogar na quinta-feira (9). O Botafogo pega a Portuguesa às 19h30, enquanto o Resende enfrenta o Audax às 15h30.

O primeiro tempo do jogo não teve grandes lances de muito efeito, embora o Botafogo estivesse sempre mais propositivo. Lucas Perri salvou a equipe em um bom chute e foi a única ameaça que sofreu.

O Resende, por outro lado, cometeu o erro que lhe custou a desvantagem no fim do primeiro tempo. Após uma saída errada, o Botafogo se aproveitou e abriu o placar.

No segundo tempo, a intensidade inicial foi a mesma. O Botafogo conseguiu ampliar logo em seguida e se manteve indo para cima, com o Resende buscando o contra-ataque. Também houve um aumento no número de faltas.

Depois, o Botafogo se fechou na linha defensiva e deixou o Resende com a bola. Já com a vantagem, a equipe visitante se tranquilizou na reta final do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

RESENDE 0 x 2 BOTAFOGO

Data: 05/03/2023

Local: Cariacica

Hora: 16h (de Brasília)

Cartões amarelos: Vinicius Balotelli (RES), JP (BOT), Léo Pedro (RES), Khevin (RES)

Gols: Carlos Alberto (BOT), aos 48 minutos do primeiro tempo; e Matheus Nascimento (BOT), aos 3 minutos do segundo tempo.

RESENDE

Jefferson Luis, Medina, Hiago, Rayne e Khevin Fraga (William Bartholdy); Dener (Stefano), Balloteli (Léo Itaperuna) e Léo Pedro (Wallace); Kaique, Geovani (Zizu) e Bismarck. Técnico: Sandro Sargentim.

BOTAFOGO

Lucas Perri, JP (Daniel Borges), Adryelson, Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Gabriel Pires (Lucas Fernandes) e Marlon Freitas, Carlos Alberto (Lucas Piazón) (Luis Henrique), Victor Sá (Raí) e Matheus Nascimento. Técnico: Luis Castro.