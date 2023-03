SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos está fora das quartas de final do Campeonato Paulista pelo terceiro ano consecutivo. O time alvinegro ficou novamente pelo caminho ao ser atropelado neste domingo (5) pelo Ituano, por 3 a 0, fora de casa, na 12ª e última rodada da fase de grupos.

Depois de se livrar do risco de rebaixamento para a Série A2 do Estadual apenas na 10ª rodada, há duas semanas, o time do técnico Odair Hellmann ainda alimentava as esperanças de ir adiante na competição.

Para isso, porém, o Santos precisava de um bom resultado em Itu, além de um tropeço do Botafogo-SP diante do São Paulo, em Ribeirão Preto. O time tricolor da capital venceu em Ribeirão, mas a equipe alvinegra praiana não fez sua parte.

Com a combinação final dos resultados, o Red Bull Bragantino ficou com a primeira colocação do Grupo A e o Botafogo-SP avançou na segunda colocação. O Santos terminou em terceiro, com um aproveitamento de 38% (3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas).

O desfecho agrava um longo jejum em meio a desconfiança e protestos. A torcida começou a abandonar o estádio Novelli Júnior neste domingo aos 25 minutos do segundo tempo, após o terceiro gol sofrido. Os santistas que permaneceram nas arquibancadas vaiaram o time e o presidente do clube, Andrés Rueda.

A última vez que o Santos chegou às quartas de final do Estadual foi em 2020, quando caiu logo nesta fase, diante da Ponte Preta. Nas edições seguintes, o risco de rebaixamento foi maior do que a possibilidade de erguer o troféu.

No ano anterior, a equipe alvinegra havia chegado à semifinal, perdida para o Corinthians. A decisão e o título mais recentes ocorreram em 2016, contra o Audax.

A seca de troféus vivida desde então contrasta com a história do clube no torneio. O Santos é o terceiro maior vencedor do Estadual, ao lado do São Paulo, com 22 taças, atrás de Corinthians (30) e Palmeiras (24).

Nesta temporada, a equipe de Odair Hellmann vinha de quatro jogos sem perder, com empates com Santo André e Corinthians e vitória sobre a Portuguesa, no Paulista, além de triunfo sobre o Ceilândia-DF na Copa do Brasil.

O time, porém, chegou ao duelo decisivo contra o Ituano com os desfalques importantes dos atacantes Marcos Leonardo, suspenso, e Ângelo, lesionado. Dentro de campo, ofereceu pouca resistência e foi superado por 3 a 0, com gols de Claudinho, Gabriel Barros e Quirino.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 3 x 0 SANTOS

Local: Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data: 5 de março de 2023 (domingo)

Horário: 16h

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Mauro André de Freitas

VAR: Thiago Duarte Peixoto Cartões amarelos: Marcelo Freitas e André Luiz (Ituano) e Dodi (Santos).

GOLS: Ituano: Claudinho e Gabriel Barros, aos 18 e 48 minutos do primeiro tempo; Quirino, aos 22 minutos do segundo tempo.

ITUANO

Jefferson Paulino, Raí Ramos, Claudinho, Bernardo Schappo e Iury; André Luiz, Eduardo Person (José Aldo) e Marcelo Freitas (Lucas Siqueira); Paulo Victor, Rafael Silva (Quirino) e Gabriel Barros (Yago). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

SANTOS

João Paulo, João Lucas (Nathan), Maicon, Joaquim (Eduardo Bauermann) e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández (Ivonei), Dodi e Lucas Lima; Lucas Barbosa (Daniel Ruiz), Mendoza (Lucas Braga) e Rwan. Técnico: Odair Hellmann.