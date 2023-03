SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O próprio Luan quer, Rogério Ceni quer, mas a renovação do volante com o São Paulo ainda não está definida. O jogador tem contrato até o fim deste ano, o que significa que a partir do fim de junho já pode assinar um pré-acordo com qualquer outro clube e deixar o time tricolor de graça em 2024.

A permanência de Luan sempre foi pauta no Morumbi, mas voltou à tona após o jogador de 23 anos, revelado em Cotia, acumular boas atuações, sobretudo na vitória do São Paulo por 3 a 1 contra o Botafogo-SP, neste domingo (5), quando marcou um golaço que abriu caminho para o time tricolor garantir a primeira colocação do Grupo B do Campeonato Paulista.

Luan conviveu com inúmeras lesões nos últimos anos, mas agora tem conseguido espaço na equipe e almeja se firmar novamente entre os titulares do São Paulo. O volante passou por altos e baixos na temporada, demorou a atingir a melhor condição física, na avaliação de Ceni. Questionado sobre a situação contratual do jogador, o treinador deu detalhes da negociação e deixou claro: quer que ele fique.

"São jogadores da base que sustentam o clube. Infelizmente nós perdemos alguns jogadores da base por tempo de contrato, caso do Igor Gomes, do Luizão, e outros. Isso a gente lamenta. O clube forma e é de direito ter esse retorno. O caso do Luan: é um jogador que a gente gostaria de renovar, tê-lo no elenco futuro. Não sei em que pé anda, não vou me intrometer para não falar besteira, mas parece que a diretoria já fez uma proposta, três anos de contrato, não chegaram ainda a um acordo. É uma questão financeira que não tenho como intervir. Tecnicamente falando, é um jogador que para a gente seria interessante que renovasse", opinou Ceni.

Luan adotou um discurso menos detalhista, mas também revelou o desejo de permanecer. A declaração do volante, no entanto, foi seguida de uma observação:

"Sempre quis ficar no São Paulo, tem que ver se tem pessoas que querem que eu fique aqui", afirmou.

Na atual temporada, Luan atuou em nove partidas, sendo duas delas como titular, e marcou dois gols.