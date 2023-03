Sabia, por exemplo, que Moçambique é o país africano com mais equipas de futebol? Ou que a seleção moçambicana já esteve no Top 100 da FIFA? Descubra estes e outros interessantes fatos sobre o futebol em Moçambique.

Pode também ficar a conhecer melhor as apostas de futebol em moçambique em sites dedicados, como a Betway, que acompanham não só as provas nacionais, como a prestação da seleção nas competições internacionais.

É verdade que estamos muito ligados ao futebol sul americano ou ao futebol europeu. A Premier League, na Inglaterra, ou o Brasileirão tem uma legião de seguidores por todo o mundo. Ainda assim, o futebol africano começa a se destacar. Prova disso é a prestação de Marrocos na última Copa do Mundo, que venceu seleções como Espanha e Portugal. A seleção marroquina chegou à meia final, sendo derrotada pela Croácia. Ainda assim, ninguém esperava que a equipe passasse a fase de grupos.

O Ranking da FIFA

No final de competições nacionais e internacionais, a FIFA (Federação Internacional de Associações de Futebol), determina, através de um método a que nomeou “SUM”, com soma e subtração de pontos, o lugar de cada seleção no Ranking FIFA.

O ranking pode ser consultado englobando todas as seleções do mundo ou separando as equipes pelas respectivas confederações:



CAF: Confederação Africana de Futebol

AFC: Confederação de Futebol da Ásia

CONCACAF: Confederação de Futebol das Associações da América do Norte, América Central e Caribe

CONMEBOL: Confederação Sul-Americana de Futebol

OFC: Confederação de Futebol da Oceania

UEFA: União das Federações Europeias de Futebol

Sites como a Betway acompanham todas as provas organizadas por estas confederações.

No primeiro lugar do ranking da FIFA está o Brasil, seguido de muito perto pela Argentina, por conta da sua conquista na Copa do Qatar. As restantes oito equipes do Top 10 são todas de seleções europeias.

Marrocos, devido à sua prestação no último mundial, subiu para o 11º lugar do ranking da FIFA. Se observarmos o ranking da CAF, verificamos que Moçambique, mais ou menos a meio da tabela, ocupa atualmente o 114º lugar. Na década de 90, a seleção chegou a estar no 66º lugar. Ocupou, no início do século XXI, o TOP 100, oscilando entre o 75º e o 96º lugar. Já, a partir de 2011, ultrapassou a barreira e tem-se mantido sempre acima do 100º lugar.



A CAF: Confederação Africana de Futebol



A CAF foi fundada em 1957 e representa 54 seleções africanas. Tendo em conta o vasto território a CAF conta com 5 Federações regionais, que presidem um lote de seleções, divididas por zonas territoriais.



A Federação Moçambicana de Futebol (FMF), por exemplo, está na zona sul e é presidida pela COSAFA: Conselho das Associações de Futebol da África Austral.



Ainda que o futebol esteja muito enraizado nos países africanos, a verdade é que a Federação Moçambicana de Futebol só foi formada em 1976.



Está presente em competições como a Moçambola, prova máxima do calendário Moçambicano organizado pela LMF – Liga Moçambicana de Futebol; a Taça de Moçambique; a Supertaça - Mário Esteves Coluna e o Campeonato Nacional da 2ª divisão, disputado em duas fases.