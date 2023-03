SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras sabe da dificuldade da negociação, mas vai insistir pela contratação de Allan, meio-campista de 26 anos do Atlético-MG.

O time alviverde entende que Allan seria um reforço de baixo risco de erro, e que vê um jogador com capacidade para ser titular como é no Atlético-MG;

O clube também vê o atleta com menos dificuldade de adaptação. A avaliação é que Allan já está acostumado com o calendário.

No entanto, o Atlético-MG não quer negociar o jogador e fará jogo duro.

Recentemente, o clube fez alguns movimentos no mercado que ainda não surtiram o efeito esperado. O Palmeiras investiu alto por nomes do exterior como Atuesta, Flaco López e Merentiel e eles não funcionaram. Merentiel, inclusive, já foi emprestado para o Boca Juniors (ARG).

O Palmeiras fez sondagens recentes por volantes, como Gregore, Matheus Henrique e Jean Lucas, e quase contratou Andrey, que foi emprestado pelo Chelsea (ING) ao Vasco.

ATLÉTICO-MG RESISTE

O Atlético-MG não quer negociar Allan, mas se planejou para fazer pelo menos uma grande venda na temporada e está disposto a pelo menos ouvir o Palmeiras.

O clube mineiro quer vender Allan ou outro atleta para o exterior e aliviar as contas, porém, sabe que o Verdão tem capacidade de fazer oferta similar a de clubes da Europa.

Eu não quero e não tenho condição de cravar nada. Conversei com o Allan, ele está feliz aqui. De forma oficial, nenhuma proposta. Eu posso responder pelo departamento de futebol, mas o Atlético não é só o departamento de futebol, há outros dirigentes e líderes. Mas não passa pela minha cabeça e nem do Chacho (técnico Eduardo Coudet) perder o Allan"Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético-MG, no último sábado.

O Atlético-MG quer Allan pela importância para Coudet e também teme reforçar o Palmeiras, rival na briga por título. Uma proposta alta, porém, pode mudar esses planos.

