SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 23 anos, o zagueiro Caetano finalmente estreou como profissional do Corinthians na vitória contra o Santo André, no último sábado (4), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Revelado na base alvinegra, Caetano penou até a primeira chance. Ele foi emprestado para Oeste, Coritiba, São Caetano, CRB e Goiás até ser integrado ao grupo principal pelo técnico Fernando Lázaro nesta temporada.

Após bom ano pelo Goiás em 2022, Caetano foi procurado por Bahia e Vasco, mas desta vez o Corinthians deu um voto de confiança ao zagueiro elogiado pelo treinador e com contrato renovado até o fim de 2024.

Em nova fase no Corinthians, Caetano deve ganhar mais minutos nas próximas semanas. Balbuena não vive boa fase e os titulares têm sido Gil e Bruno Méndez.