SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nove estreantes foram convocados para a seleção brasileira na última sexta-feira (3), em lista do técnico interino Ramon Menezes. Abaixo, a reportagem lista como cada um jogou neste final de semana.

André (Fluminense): Dono do meio-campo na goleada por 5 a 0 sobre o Bangu, a melhor atuação do time em 2023. Apareceu mais no ataque do que de costume e distribuiu o jogo com precisão. Só foi substituído pois estava pendurado, sob risco de perder o Fla-Flu.

Andrey (Vasco): Fez sua reestreia pelo Vasco e jogou 90 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo. Foi discreto, mas liderou o time em desarmes (seis) e não comprometeu em nada.

Arthur (América-MG): Teve muito espaço para atacar e correspondeu na vitória por 3 a 1 sobre a Tombense. O gol sofrido foi no setor dele, mas depois o lateral compensou dando assistência para Wellington Paulista marcar.

Raphael Veiga e Rony estiveram abaixo do esperado no empate sem gols do Palmeiras contra o Guarani, em Campinas-SP. Rony foi bem discreto, e Veiga teve a chance do gol da vitória, mas finalizou para fora.

Robert Renan (Zenit): Talvez a atuação mais destacada entre os novatos. Estreou pelo Zenit já como titular e foi muito seguro na vitória por 3 a 0 sobre o Nizhny Novgorod. Deu até duas canetas.

Vitor Roque (Athletico-PR): Começou no banco, entrou a meia hora do final e marcou de pênalti o seu primeiro gol no Paranaense, o último da goleada por 5 a 2 sobre o São Joseense.

Dois novatos da convocação ficaram no banco de reservas de seus times: o goleiro Mycael, que ainda não estreou como profissional no Athletico; e o volante João Gomes, que viu o Wolverhampton vencer o Tottenham por 1 a 0 na Inglaterra.

Todos eles foram convocados para o amistoso do Brasil contra o Marrocos, marcado para o próximo dia 25, na cidade marroquina de Tanger. É o único jogo que a seleção disputa na data-Fifa deste mês, ainda à espera de um técnico efetivo.