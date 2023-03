SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Adversário de Vinícius Júnior no empate sem gols entre Real Madrid e Betis, neste domingo (5), pelo Campeonato Espanhol, Aitor Ruibal classificou como 'normal' que o atacante brasileiro seja insultado. Veja o que ele disse (e assista mais abaixo):

"Ele também costuma sempre 'entrar no jogo' com a torcida rival. Hoje eu o vi de perto, ele estava conversando com eles [torcedores na arquibancada] o tempo todo, então é normal que o insultem", disse o lateral direito do Betis na zona mista após o jogo.

"Acontece com todos nós. Eu vou a outros estádios e me insultam durante 95 minutos. As pessoas querem te desestabilizar. Às vezes elas conseguem, às vezes, não", completou.

CAÇA A VINÍCIUS JR.

Aitor Ruibal também classificou como normal o rodízio de faltas que acontece em cima de Vinícius Jr., o jogador mais caçado em campo nas grandes ligas europeias.

O brasileiro reclamou do excesso de faltas que recebeu no domingo, no empate com o Betis.

É o jogo dele, é normal, mas ele também tem que aceitar ser caçado porque é um jogador que sempre tenta driblar e que enfrenta muito o adverário"

O jornal Mundo Deportivo criticou Aitor ressaltando que ele falou 'com naturalidade' sobre o assunto, 'sem dar muita importância às questões', que envolvem Vini Jr.

PERSEGUIÇÃO DENTRO E FORA

Vinícius Júnior tem sido alvo constante de insultos racistas no futebol espanhol.

Recentemente, o torcedor do Mallorca que o chamou de macaco foi banido dos estádios por um ano, além de ter recebido uma multa de cerca de R$ 22 mil.