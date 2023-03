MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Vitória terá uma pausa forçada de quase um mês, já que foi eliminado matematicamente da Copa do Nordeste ao empatar com o Bahia neste domingo (5), pela sexta rodada do torneio regional.

Depois de jogar contra o Campinense no dia 21 de março, para fechar a fase de grupos da competição, o Vitória só volta a campo no dia 14 de abril. Com apenas três pontos somados, a equipe não tem mais chances de classificação, mesmo que vença seus próximos jogos.

Essa pausa pode ser vista como uma oportunidade para a equipe corrigir os erros que resultaram na eliminação em três competições seguidas no começo do ano.

Além da Copa do Nordeste, o Vitória também foi eliminado na primeira rodada da Copa do Brasil e não se classificou para a próxima fase do Campeonato Baiano.

A falta de competições para disputar pode ser uma chance para o técnico Léo Condé e sua equipe reavaliarem suas estratégias e buscarem aprimorar seu desempenho em campo.

Resta agora ao time baiano focar em sua preparação para a Série B e tentar buscar uma boa campanha para retornar à elite do futebol nacional.

"A gente lamenta muito. Não participei de todo o processo, mas estou nele agora. Agora é olhar para frente. Se a gente conseguir fazer jogos como o de hoje, teremos uma luz no fim do túnel, principalmente para a Série B, voltar o Vitória ao lugar de onde não deveria ter saído", avaliou o técnico em coletiva de imprensa.

O Vitória volta a campo nesta quarta-feira (8) só para cumprir tabela e pega o Ceará, no Barradão, às 21h30 (de Brasília), na Copa do Nordeste.