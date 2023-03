Torcedor ferido em briga antes de Flamengo e Vasco morre no hospital

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos feridos nas brigas entre organizadas de Flamengo e Vasco não resistiu aos ferimentos e morreu, nesta segunda-feira (6), no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro. Os episódios de violência aconteceram neste domingo (5), antes do clássico válido pelo Campeonato Carioca.

A direção do hospital informou que oito torcedores deram entrada na unidade, e três permanecem internados, sendo dois em estado grave e um com quadro estável.

Outras três pessoas receberam alta hospitalar e uma deixou a unidade por vontade própria, de acordo com informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Em campo, o time cruzmaltino venceu por 1 a 0 e chegou aos 20 pontos, atrás de Flamengo, com 23, e Fluminense, com 22

O QUE ACONTECEU?

Centenas de integrantes de torcidas organizadas de Flamengo e Vasco se enfrentaram nas ruas do bairro de São Cristóvão, a cerca de 1 km do estádio do Maracanã.

A pancadaria foi registrada em vários vídeos que viralizaram nas redes sociais. Alguns mostram torcedores correndo em direção aos do time rival, no começo dos confrontos. Outros, gravados minutos depois, mostram o saldo da confusão: pessoas caídas e ensanguentadas, paus e pedras jogados no chão e até celebração da violência.

Em nota, a Polícia Militar apontou ter apreendido cerca de 50 pedaços de madeira, nove barras de ferro, cinco bombas caseiras, fogos de artifício, soco-inglês e artefato explosivo em diferentes pontos da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro (Maracanã, Madureira, São Cristóvão).

VEJA NOTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

"A direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informa que oito torcedores deram entrada na unidade na noite do último domingo (5). Um deles, infelizmente, não resistiu e faleceu, e três permanecem internados, sendo dois em estado grave e um com quadro estável.

Três pessoas receberam alta hospitalar e uma deixou a unidade por vontade própria".