SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Suárez, atacante do Grêmio, confirmou a história de que um olheiro do Flamengo não aprovou sua contratação quando era mais jovem, e foi observado em Montevidéu.

"É verdade [essa história]. Em 2004... 2005, creio, que o Flamengo foi me ver jogar, me disseram que havia o interesse, mas que não gostaram. Nessa época eu errava muitos gols, e é normal. Acontecem muitas situações com jogadores jovens, de 17, 18 anos que vão, fazem testes em outras equipes e não vão bem", disse Suárez em entrevista à revista Placar.

O olheiro que disse não a Suárez foi o ex-jogador Andrade, ídolo do Flamengo. O atacante uruguaio tinha 19 anos e era tratado como uma grande promessa do Nacional.

No mesmo ano, Suárez acabou sendo contratado pelo Groningen, da Holanda, e em apenas uma temporada chamou a atenção do Ajax ? onde explodiu no futebol europeu.

Posteriormente jogou no Liverpool, Barcelona, Atlético de Madri e Nacional, até chegar no Grêmio em 2023.

NÚMEROS IMPRESSIONAM AOS 36 ANOS

Suárez disputou 10 jogos no Grêmio desde que chegou e já tem 12 participações em gols (oito gols e quatro assistências).